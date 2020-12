Kultúra

Oscar-díj - India egy elszabadult bivalyról szóló filmet indít a díjért

India Lijo Jose Pellissery egy elszabadult bivalyról szóló filmjét, a Dzsallikattu című alkotást nevezi a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába - számolt be a The Variety című filmes portál.



A Dzsallikattu azt a katasztrofális eseménysorozatot követi nyomon, amely azután bontakozik ki, hogy egy keralai falu hentesének a bivalya elszabadul és ámokfutásba kezd a településen. A helyi férfiak hajtóvadászatot indítanak az állat után, ám hamarosan felszínre törnek bennük saját aljas ösztöneik.



A Dzsallikattu tavaly debütált Torontóban, majd később többek között Púszan, London, Rotterdam és Stockholm filmmustráin is vetítették.



Pellissery elnyerte érte a legjobb rendezőnek járó díjat az Indiai Nemzetközi Filmfesztiválon Goában.



A filmhez vezető producerként csatlakozott az egyebek között az Ezerízű szerelem című romantikus filmet jegyző Gunit Monga, hogy segítse az alkotás 2021-es Oscar-kampányát.