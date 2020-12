Kultúra

Harrison Ford ötödször is eljátssza Indiana Jonest

Harrison Ford egy utolsó, ötödik filmben is eljátssza Indiana Jonest. A Disney-filmet, amelynek főszereplője a 78 éves sztár lesz, James Mangold rendezi - írta meg pénteken a BBC News.



Az ötödik Indiana Jones-film 2022. júliusában debütál - közölte a Disney egy virtuális prezentáción csütörtökön, amelyen a tervezett Star Wars- és Marvel-produkciókról is beszámolt.



Ford egy 2013-ban adott interjújában arról beszélt, hogy szívesen visszatérne a kalandor történészprofesszor szerepében.



"Láttuk, ahogy a karakter az idők során fejlődött, és tökéletesen helyénvaló, hogy egy nagyszerű filmben visszatérjen" - mondta akkor Ford, azt is hozzátéve, hogy Indiana Jonesnak nem kell feltétlenül annyira "akcióorientáltnak" lennie. "Számomra az volt érdekes a karakterben, hogy volt bátorsága, esze, intelligenciája, és ha ijesztő helyzetbe is került, mindig sikerült túlélnie. Ezt el tudom játszani" - mondta.



A film producere, Frank Marshall a közelmúltban szintén arról beszélt, hogy nem akarják más színésszel helyettesíteni Fordot. "Készül a forgatókönyv. Csak egy Indiana Jones lesz, és az Harrison Ford" - szögezte le.



A filmsztár 1981-ben, az India Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói című filmben játszotta először Indyt, majd az Indiana Jones és a végzet temploma (1984), az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (1989) és a 2008-ban bemutatott Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című filmben is ő alakította a hőst.