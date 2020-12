Kultúra

Ellen Page bejelentette, hogy transznemű

A közösségi médiában már Elliot Page néven osztotta meg a hírt kedden, melyet többek között a The Hollywood Reporter is idézett.



"Sziasztok, barátaim, meg szeretném veletek osztani, hogy transz vagyok, a nevem Elliot. Boldog vagyok, hogy most leírom. Hogy itt vagyok. Hogy megérkeztem az életemnek erre a helyére. Túláradó hálát érzek mindazon hihetetlen emberek iránt, akik ezen a hosszú úton támogattak" - írta a színész.



A 33 éves művész transzneműnek írja le magát, aki nem bináris, vagyis nemi identitása se női, se férfi.



A kanadai tévészereplések után a Cukorfalat című thriller volt az első jelentős filmszerepe 2005-ben, a következő évben játszott az X-Men - Az ellenállás végében. Jason Reitman filmje, a Juno hozta el neki az Oscar-jelölést 2006-ban, később fontos szerepet kapott Christopher Nolan Eredetében. Rendezőként tavaly debütált.



2014-ben egy konferencián elmondott beszédében jelentette be, hogy leszbikus.