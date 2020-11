Koronavírus

A koronavírus-járvány alatti álmokat gyűjti a London Múzeum

A Guardians of Sleep (Álmok őrzői) elnevezésű projekt a múzeum azon törekvései közé tartozik, hogy elmesélje, miként élte meg a brit főváros a járványt. 2020.11.27 22:30 MTI

A koronavírus-járvány alatti álmaik megosztására kérte fel a brit főváros lakóit a London Múzeum, amely a kanadai Nyugat-Ontariói Egyetemmel együttműködve nyitja meg gyűjteményét az álmok előtt.



Foteini Aravani, az intézmény digitális tartalommal foglalkozó kurátora szerint a Guardians of Sleep (Álmok őrzői) elnevezésű projekt a múzeum azon törekvései közé tartozik, hogy elmesélje, miként élte meg a brit főváros a járványt - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



"Az alvás - és az alvásmintánk - volt az egyik első dolog, amely csaknem azonnal megváltozott a lezárásokat követően" - mondta Aravani, hozzátéve, hogy a kezdeményezéssel arra akarnak rávilágítani, hogy a járvány milyen mértékben befolyásolja az emberek tudatalattiját, az álmok világát.



Azok a londoniak, akik szeretnének részt venni a múzeum projektjében, január 15-ig küldhetik el e-mailben az álmaikat. Az online interjúkra várhatóan februárban kerül sor.



Aravani szerint a múzeumok mindig is gyűjtöttek álmokat, ám nem első kézből származó beszámolók, hanem legtöbbször festmények, rajzok formájában.



"Meg akarjuk nyitni a gyűjteményünket a londoniak előtt és elraktározni benne a saját szavaikkal elmesélt álmaikat, ezzel egyszersmind megkérdőjelezve egy kicsit a múzeumi tárgy fogalmát" - tette hozzá a kurátor.



A projekt keretében nem fogják értelmezni vagy elemezni az álmokat, de kutatási célokra felhasználhatóak lesznek a beszámolók.



A kutatók világszerte vizsgálják, hogy a járvány miként befolyásolja az emberek gondolatait alvás közben.



A londoni Mária Királynő Egyetem munkatársa, Valdas Noreika, aki épp egy ilyen témájú tanulmányon dolgozik, üdvözölte a múzeum projektjét.



"Már most vannak arra utaló előzetes adatok, hogy a koronavírus-járvány megváltoztatta az alvásmintáinkat és az álmaink tartalmát. Az emberek például több dühöt és szomorúságot kifejező szót használnak a beszámolóikban, valamint gyakran tesznek említést szennyezettségről és tisztaságról" - jegyezte meg a szakember.