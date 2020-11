Kultúra

Richard Burton-kiállítás nyílt a hétvégén Cardiffban

A Walesből származó Richard Burton életét és gazdag színészi pályafutását bemutató kiállítás nyílt szombaton a cardiffi Nemzeti Múzeumban.



A Becoming Richard Burton című kiállítás bemutatja, hogyan vált a színpad és a filmvászon nemzetközi sztárjává a Dél-Walesben, egy szénbányász fiaként felnőtt Richard Burton.



A Guardian beszámolója szerint a kiállítás az újságok főcímei mögötti embert igyekszik bemutatni: Burton világszerte elismert filmsztár volt, ugyanakkor családos ember is, a könyvek szerelmese, és szédületes tempójú életmódja mellett is egy kicsit mindig walesinek érezte magát.



Mint Sally Burton, a színész özvegye elmondta: akadnak, akiknek emlékezetében Burton két Elizabeth Taylorral kötött házassága vagy excentikus túlzásai maradtak meg. Meg is érti - jegyezte meg -, hogy az olyan látványos tárgyi emlékek, mint az 1963-ban a Kleopátra forgatásán Burton és Taylor által viselt jelmezek, vagy Burtonnek a Kémek a Sasfészekben című 1968-ban forgatott háborús filmben hordott jelmeze, nagyon érdeklik a látogatókat.



A kiállításon viszont számos olyan tárgy szintén látható, amit először mutatnak be a nyilvánoság előtt, többek gyermekkori naplója, amiből kiderül, hogy az ifjú Burton hogyan élt a második világháború alatt. A napló 1940. február 6-án kezdődik, és angoltanáráról is ír benne, aki korán felismerte színészi tehetségét, és támogatta. Az eredetileg Richard Jenkins néven született színész később tanára iránti tiszteletből vette fel a Burton nevet.



Mint özvegye felidézte: Burton személyes varázsa vonzotta az embereket, s a kiállítás annak is megpróbál utána járni, hogy miért volt ilyen nagy hatással környezetére.



Az ingyenesen látogatható tárlat az Amgueddfa Cymru - Walesi Nemzeti Múzeum és a Swansea Egyetem együttműködése révén jött létre. A tárgyak zömét az egyetem Richard Burton Archívuma és a színész özvegye adta kölcsön.



A kiállítás digitális változata a múzeum honlapján tekinthető meg, így a dokumentumokat, fényképeket azok is láthatják, akik a pandémia miatt most nem tudnák személyesen felkeresni a tárlatot.



"Richard Burton egy nemzeti ikon volt és marad" - mondta el a múzeum igazgatója, David Anderson. "Ez az első kiállítás, amely egész életét áttekinti, és elmeséli, hogy egy szegény környezetből indult dél-walesi fiú miként vált napjaink leghíresebb walesi férfiává" - fogalmazott.



A kiállítás megnyitását egy korábbi időpontra tervezték, de a pandémia miatt végül novemberre halasztották. A tárlat 2021. április 11-ig látogatható.



Anderson hangsúlyozta, hogy a múzeumok és galériák fontos szerepet töltenek be az ország jóléte szempontjából, és mint hozzáfűzte: büszke arra, hogy az Amgueddfa Cymru a pandémia idején, ilyen nehéz körülmények között is képes volt létrehozni ezt a kiállítást.