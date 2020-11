A mozikban is bemutatják a Wonder Woman 1984-et

Kultúra

A Wonder Woman 1984-et 2020 egyik legnagyobb produkciójaként tartják számon, a jegyeladásokból remélt bevételt több mint egymilliárd dollárra becsülték. 2020.11.19 MTI

Hosszas spekulációkat követően a Warner Bros. filmstúdió bejelentette, hogy december 25-én bemutatja a Wonder Woman 1984-et az HBO Max streamingszolgáltatónál és az amerikai mozikban is.



Sok olyan országban, ahol nem elérhető az HBO Max, a film premierjét egy héttel korábban, december 16-án tartják mozikban - írja a Variety.com.



Magyarországon december 26-tól kerül mozikba a film.



A döntés, mellyel lemondanak a film tradicionális, mozis bemutatásáról, meglepő, mivel a Wonder Woman 1984-et 2020 egyik legnagyobb produkciójaként tartják számon, a jegyeladásokból remélt bevételt több mint egymilliárd dollárra becsülték. A 200 millió dolláros (60 milliárd forintos) költségű akciófilmet eredetileg nyáron mutatták volna be, a koronavírus-járvány miatt azonban újra és újra elhalasztották a premiert.



A filmes világ szakértői korábban úgy vélték, hogy a Fekete özvegy, a Halálos iramban 9 és a Nincs idő meghalni című filmekhez hasonlóan ennek a filmnek a bemutatását is 2021-re halasztják.