Idén is nyomon követi az amerikai légvédelem, merre jár a Mikulás

Még a világjárvány sem akadályozza meg, hogy az észak-amerikai légvédelmi parancsnokság (NORAD) segítségével a gyerekek megtudják, merre jár ajándékaival a Mikulás. 2020.11.19 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ahogy 65 éve minden évben, a NORAD az idei karácsonykor is fogadja a gyerekek telefonhívásait arról, merre jár a Mikulás azokban az országokban, ahol a hagyomány szerint ő viszi az ajándékokat a fa alá.



Lesz azonban, ami változik: nem minden gyerek tud majd beszélni a NORAD központjában a telefonoknál ülő önkéntesekkel, akik idén a járvány miatt jóval kevesebben lesznek.



Általában 150-160-an ülnek a Colorado Springs-i Peterson légibázis konferenciatermében, két-három óránként váltva egymást, hogy válaszoljanak a kíváncsi gyerekkérdésekre. Karácsonyonként így összesen mintegy 1500-an vesznek részt több mint húsz órán át a telefonos ügyeletben, 130 ezernél is több hívásra válaszolva december 24-én este hat órától.



Idén azonban a koronavírus okozta világjárvány miatt drasztikusan csökkentették az önkéntesek számát, várhatóan egyszerre csak tízen lesznek a teremben. Mint a NORAD szóvivője elmondta, a központban dolgozókra és közvetlen családtagjaikra szűkítik a telefonos ügyeletben résztvevők körét, kikérdezik őket az egészségi állapotukról, lázat mérnek a munka előtt, a takarítók fertőtlenítenek minden váltás után.



"Kétségkívül lesznek csalódott gyerekek, de szeretnénk, ha minden résztvevő biztonságban lenne" - mondta a NORAD szóvivője.



Azok, akik az ingyenes Mikulás-szám hívásakor nem tudnak beszélni valamelyik katonával vagy önkéntessel, egy felvételt hallanak majd arról, merre tart éppen a rénszarvasok húzta szán.



A hagyomány 1955-ben egy véletlennel indult, amikor Harry Shoup, a NORAD elődje, a CONAD ezredese válaszolt egy telefonhívásra. A vonal túlsó végén egy kislány szólalt meg, aki egy áruház újsághirdetésében hibásan nyomtatott számot tárcsázott, és azt hitte, magával a Mikulással beszél. Az ezredes úgy döntött, belemegy a játékba, és igennel válaszolt. Ez a hivatalos története az amerikai légvédelem karácsonyi attrakciójának, a NORAD Tracks Santának.



Idén a weboldal és a közösségi média mellett új telefonos alkalmazás is segít nyomon követni a Mikulást.