Filmajánló

Oprah Winfrey és Brad Pitt egy rabszolgaságról szóló sikerkönyv megfilmesítésén dolgozik

Oprah Winfrey és Brad Pitt produkciós cégei viszik filmvászonra Ta-Nehisi Coates amerikai író A korsótáncos című, a rabszolgatartás brutalitását felfedő regényét.



Az amerikai televíziós műsorvezető Harpo Films nevű és az Oscar-díjas amerikai színész Plan B nevű cége mellett Kamilah Forbes, a New York-i Apollo Színház vezető producere vesz még részt az MGM számára készülő film munkálataiban - írja a Variety filmes portál.



Forbes rendezte Coates amerikai Nemzeti Könyvdíjjal elismert Between the World and Me című írásának színházi adaptációját, és ő jegyzi a könyvsiker HBO számára készülő feldolgozását is.



A Plan B és a Harpo Films korábban az Oscar-díjra jelölt Selma című 2014-es filmen dolgozott együtt.



A korsótáncos című regény főszereplője a rabszolgasorba született Hiram Walker, aki még kisgyerek volt, amikor édesanyját gazdájuk eladta, ezért elveszett minden emléke róla.



Amikor később Hiram majdnem a folyóba fullad, felfedezi, hogy misztikus ereje van, amely az édesanyjával kapcsolatos rég elveszett emlékeivel függ össze.