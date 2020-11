Kultúra

Johnny Depp távozik a Legendás állatok-sorozatból

Johnny Depp nem ölti többé magára Gellert Grindelwald szerepét a Legendás állatok-filmsorozatban - ezt maga az amerikai színész jelentette be pénteken az Instagramon.



Az 57 éves filmsztár követőinek elmondta, hogy a Warner Bros. kérésére adja vissza a produkció főgonoszának szerepét. Hozzátette, hogy tiszteletben tartja és egyetért a stúdió kérésével - számolt be a The Variety című filmes portál.



Depp távozása a Harry Potter-filmek előzménysorozatából mindössze néhány nappal azután történt, hogy a színész első fokon elvesztette a The Sun brit bulvárlap ellen rágalmazás miatt indított perét.



A sztár azért perelte be a Sunt, mert a lap "feleségverőként" írt róla. Depp azonban tagadta, hogy bántotta volna volt feleségét, a nála 23 évvel fiatalabb Amber Heardöt. A színész megerősítette, hogy azt tervezi, fellebbez az ítélet ellen.



A Warner Bros. is megerősítette Depp távozását a sorozatból és köszönetet mondott a színésznek az eddigi munkájáért.



A stúdió szerint a széria harmadik részét már forgatják és Grindelwald szerepére új színészt keresnek. Az új epizód 2022 nyarán debütál világszerte a filmszínházakban. A stúdió ötrészesre tervezi a sorozatot.



A családon belüli erőszakkal kapcsolatos állítások miatt a színész kiválasztása a szerepre már a kezdetektől fogva vitatott volt, ám J. K. Rowling és a Warner Bros. akkoriban kitartottak a döntésük mellett.