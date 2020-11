Kultúra

Az emberek zöme a pandémia után is hajlandó lenne fizetni az online színházi élményért - ezt állapította meg az Exeteri Egyetem kutatása.



A tanulmány szerint a színházszeretők a zoomos színházra egy új, másféle színházi élményként tekintenek. A megkérdezettek csaknem háromnegyede - 72 százaléka - állította, hogy hajlandó lenne fizetni azért, hogy élő zoomos színházi előadást láthasson. A válaszadók 5 százaléka mondta, hogy csak akkor érdekli ez a lehetőség, ha ingyenes.



A pandémiával kapcsolatos brit kutatások keretében végzett tanulmány elkészítésében az Exeteri Egyetemről Pascale Aebischer professzor és Rachael Nicholas vett részt. A kutatást a Művészeti és Bölcsészettudományi Kutatási Tanács (AHRC) finanszírozta a phys.org ismeretterjesztő portál cikke szerint.



A szakértők az oxfordi Creation Theater sikeres digitális átalakulásának tapasztalatait elemezték. Az online előadásokat tavasszal és nyáron megtekintő nézőkkel 22 mélyinterjút is készítetek, és az előadásokat megtekintők közül 177 ember válaszait értékelték ki.



Az előadásokat megtekintő, megkérdezett nézők 95 százaléka jelentette ki, hogy ismét nézne színházi előadást online, amíg a színházak zárva tartanak a pandémia miatt.



"A válaszadók tartottak a fertőzés kockázatától a pandémia alatti színházlátogatással kapcsolatban, és hajlandóak voltak fizetni az online színházért, mert így egyszerűbb volt részt venni egy új, még ismeretlen művészeti élményben. Az online színház miatt a közönség ráadásul bátrabban választott olyan előadást is, ami különbözött a megszokottól" - mondta el Aebischer professzor.



Nicholas hozzáfűzte, hogy kutatásuk szerint az online színház olyan modell lehet, ami segíthet a színházak túlélésében, ugyanakkor néhány elvárást fontos figyelembe venni. Az előre felvett előadásokért a nézők kevésbé hajlandóak fizetni, mint az élőben közvetítettért, és nagy az igény az olyan magas színvonalú, digitális drámaadaptációkra, amelyek társadalmi vagy közösségépítő elemeket tartalmaznak. A nézők különösen élvezik, ha olyan élő előadást láthatnak, amelyben részt vehetnek és láthatják a többi nézőt is.



A kutatás szerint 68 százalék határozottan állította, 27 százalék pedig egyetértett azzal, hogy az élmény része volt, hogy "élőben" láthatta a színészeket.



A vihar című produkciót megtekintő közönség egyöntetűen úgy vélte, hogy megérte kifizetni a 20 fontos (8100 forintos) jegyárat. Azok is így vélték az előadás megtekintése után, akik először haboztak, és drágállották a jegyet.

A digitális színházi élmény ráadásul földrajzilag sokkal szélesebb közönséghez képes eljutni: miközben 2019-ben a Creation Theatre A vihar című előadására 75 százalékban oxfordiak vettek jegyet, az idei online előadás közönsége csak 29 százalékban volt oxfordi, 14 százalék pedig külföldről, 27 országból jelentkezett be.



Aebischer szerint a kutatás azt igazolja, hogy van igény a digitális színházra, és a magas színvonalú digitális előadások gazdaságilag is sikeresek lehetnek, továbbá munkát adnak a szabadúszó művészeknek az ágazatban.