Kultúra

Szabó Tibor lesz a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója

Jordán Tamásnak, a színház alapító igazgatójának szerződése 2021. január 31-én jár le, a Kossuth-díjas színművész nem indult újra indulni az igazgatói posztért. 2020.11.01 01:30 MTI

Szabó Tibor színművész lesz február elsejétől a Weöres Sándor Színház igazgatója, akinek kinevezését csütörtökön egyhangúlag szavazta meg Szombathely önkormányzatának közgyűlése.



Jordán Tamásnak, a színház alapító igazgatójának szerződése 2021. január 31-én jár le, a Kossuth-díjas színművész nem indult újra indulni az igazgatói posztért.



A fenntartó önkormányzat által kiírt ügyvezető igazgatói pályázatra Harsányi Sulyom László rendező és Szabó Tibor, a szombathelyi társulat egyik színművésze adta be a pályázatát. Kettőjük közül október 8-án a pályázatokat elbíráló szakmai bizottság is az ő pályázatát támogatta nagyobb arányban és a társulat nagy többsége is rá szavazott.



Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármesterének előterjesztését csütörtökön ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a közgyűlés.



Szabó Tibor a döntés után azt mondta: megtisztelőnek tartja a bizalmat, ami a szavazásban kifejeződött.