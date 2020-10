Kultúra

David Guetta lesz Palvin Barbara műsorvezető társa az MTV EMA budapesti online show-jában

David Guetta DJ és producer lesz Palvin Barbara műsorvezető társa az MTV EMA 2020 online showjában november 8-án Budapesten.



A rendhagyó virtuális showműsor műsorvezetője Palvin Barbara szupermodell mellett David Guetta francia DJ és producer lesz, aki az elektronikus zenei élet egyik leghíresebb előadója. A rendhagyó online díjátadón David Guetta egy különleges zenei produkcióval is készül a Széchenyi Gyógyfürdő medencéjében kialakított színpadon - közölte az MTI-vel csütörtökön a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).



Mint a közlemény emlékeztet, az MTV csatornáin keresztül több mint 180 országban közvetített show történetében először kerül reflektorfénybe Magyarország. Az MTV EMA az idén a járványhelyzetre való tekintettel rendhagyó, online műsorral jelentkezik Budapestről és Londonból.



Az adásban a nézők Magyarország ikonikus helyszíneit láthatják majd világszerte: David Guetta és Palvin Barbara vezetésével egy virtuális turnén vehetnek részt, továbbá a kulisszák mögé is betekinthetnek.



"A november 8-i esemény során megmutathatjuk országunk csodálatos tájait, építészetét, azokat a helyeket, amelyeket mindenkinek látnia kell, ha egyszer hazánkba látogat" - idézi a közlemény Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt.



Palvin Barbara hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy részese lehet ennek a rangos nemzetközi díjátadónak. "Külön öröm számomra, hogy a világhírű DJ és producer mellett mutathatom meg a világnak, hogy milyen csodálatos az országunk" - fogalmazott a szupermodell.



Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az MTV EMA, a világ egyik legrangosabb és legismertebb zenei díjátadójának megrendezése hatalmas lehetőséget kínál Magyarország számára. "Magyarország és Budapest magára vonhatja akár egymilliárd ember figyelmét, hogy megmutassa Európa egyik legjobb úti célját. Ráadásul akkor lesz rajtunk a világ szeme, amikor minden nagyváros küzd a nemzetközi jelenlétért" - mondta el az MTÜ vezetője.



Az 1994 óta minden évben más európai nagyvárosból közvetített rendezvény egyedülálló turisztikai reklámértékkel bír, hiszen világsztárok kíséretében Magyarország négy ikonikus helyszínét láthatják majd az adás ideje alatt a nézők. A több világsztárt is felvonultató MTV EMA 2020 hivatalos partnere ebben az évben Magyarország - áll az MTÜ közleményében.

