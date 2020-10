Állati

Fát ölelő szibériai tigris az év természetfotóján

Szergej Gorskov: Ölelés

Szergej Gorskov orosz fotós egy fát átölelő szibériai tigrisről az Orosz Távol-Keleten készült felvétele nyerte el idén a londoni Természettudományi Múzeum Az év természetfotósa pályázatának fődíját.



Az Ölelés című képen egy veszélyeztetett szibériai nősténytigris látható, amint átöleli egy hatalmas mandzsúriai jegenyefenyő törzsét, hogy megjelölje azt vizeletével. A rejtett kamerával készült felvétel elkészítésére Gorskovnak több mint 11 hónapot kellett várnia - olvasható a múzeum honlapján közzétett közleményben.



Az 56. alkalommal 16 kategóriában meghirdetett idei pályázatra több mint 49 ezer felvételt küldtek be. Katalin Cambridge-i hercegnő hirdette ki a győzteseket.



"Ez egy semmihez sem hasonlítható kép, egy páratlan betekintés egy mágikus erdő mélyének intim pillanatába. Az ősi fenyő lombján átszűrődő téli napfény világítja meg az erdő mélyét és a hatalmas tigris bundáját, amint nyilvánvaló extázisban öleli át a törzset és belélegzi a kérgén lévő tigrisillatot, és otthagyja saját jelzését is üzenetként. Ez egy pompás színekben és szerkezetben elmondott történet az amuri tigrisnek, az orosz vadon szimbólumának visszatéréséről a kihalás széléről" - méltatta a felvételt Roz Kidman Cox, a zsűri elnöke.



A szibériai vagy amuri tigris (Panthera tigris altaica) a tigrisek egyik alfaja, amely Oroszország távol-keleti részén, Észak-Kelet Kínában és Észak-Koreában él. Egykoron egész Eurázsiában őshonos volt egészen Törökországig, ma azonban csak Szibériai keleti részén él. Vadon a faj egyedszáma a múlt század közepén 20-30-ra csökkent, az elmúlt évtizedek fajvédelemi programjainak köszönhetően a populáció lassan nőni kezdett, ma már eléri az 550-et.



A egyik ilyen természetvédelmi területen, az orosz Tigrisek Földje Nemzeti Parkban készült a felvétel. Szergej Gorskov egy szibériai faluban született és a vadonban nőtt fel, élete nagy részében egy puska távcsövén keresztül és nem a fényképezőgép lencséjén át nézett a vadállatokra, ám egy afrikai utazásakor egy leopárddal való találkozás megváltoztatta az életét. Azóta dolgozik természetfotósként, az orosz természetfotósok szövetségének alapító tagja.



Az év fiatal természetfotósa egy finn lány, Liina Heikkinen lett a libát elkapó fiatal vörös rókáról készült drámai felvételével, amint az hevesen védve zsákmányát testvéreitől elrejtőzik vele egy hasadékban.



Az év természetfotósa díjat hagyományosan egy gálavacsora keretében adják át a múzeumban, a koronavírus-járvány miatt azonban idén a szervezők virtuálisan jelentették be a győzteseket, népszerű kiállításuk azonban október 16-án megnyílik az intézményben.