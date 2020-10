Kultúra

Átadták a felújított bonyhádi székely emlékparkot

A trianoni békediktátum mellett azokra is emlékezik a magyarság, akik az elmúlt száz évben mindent megtettek a nemzetért. 2020.10.11 09:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átadták a felújított bonyhádi székely emlékparkot szombaton.



Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az átadáson hangsúlyozta, a park kitárt székely kapuja a nyitottságot jelképezi, az "elfogadást és mindenki iránt tanúsított tiszteletet".



A völgységi városban 1995-ben székely kaput állított, majd mellette parkot hozott létre a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, amely az 1944-ben Magyarországon otthonra talált népcsoport történetét idézi fel.



A felújított park átadásán, mintegy kétszáz ünneplő előtt az államtitkár többek között arról beszélt, hogy a nemzeti összetartozás évében a trianoni békediktátum mellett azokra is emlékezik a magyarság, akik az elmúlt száz évben mindent megtettek a nemzetért.



Ilyen az 1989-ben létrehozott bukovinai székelyek szövetsége is, amely a székelység hagyományait ápolja - tette hozzá.



Emlékeztetett: 1920-ban, a trianoni békeszerződés nyomán, "az ország területének kétharmadát és a lakosság 60 százalékát elcsatolták, és a magyar nemzet egyharmada a határokon kívülre került".



Ez a bukovinai székelyeket is érintette, akik az Osztrák-Magyar Monarchiában az ország határaitól nem messze élték a mindennapjaikat - közölte.



Elmondta: 25 éve a város központjában állították fel a park székely kapuját, így az ott élők és a Bonyhádra érkezők láthatják, van egy népcsoport, amely bár nem innen származik, de áttelepülése óta a város meghatározó része.



Az eseményen megkoszorúzták a parkban az 1764-es madéfalvi veszedelem emlékére 2014-ben felállított táblát.



A parkban azt az öt bukovinai falut - Fogadjistent, Istensegítset, Hadikfalvát, Józseffalvát és Andrásfalvát - jelképező kopjafa áll, ahonnan a Magyarországra települt székelyek származnak.



Illés Tibor, a szövetség elnöke az MTI-nek elmondta, az emlékpark felújítását a város önkormányzata és a nemzetpolitikai államtitkárság anyagilag támogatta, és völgységi székely fafaragók mellett sokan önkéntes munkával segítettek.