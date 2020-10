Járvány

Koronavírusos betegeket ellátó kórházban forgatják a Mission Impossible 7-et

A kórház egészségügyi személyzetének szakszervezete tiltakozásba kezdett a kaotikus állapotok miatt: statiszták, biztonságiak, a produkció résztvevői járkálnak ki-be a kórházba. 2020.10.09 13:32 MTI

A Mission Impossible 7. című film kórházi forgatása ellen tiltakoznak az ott dolgozók Rómában.



Négy napon át forgat a filmes stáb az I. Umberto kórházban, ahol a többi beteg mellett 150 koronavírus-fertőzöttet is kezelnek, közülük 12 embert intenzíven ápolnak.



A kórház egészségügyi személyzetének szakszervezete ezért tiltakozásba kezdett a kaotikus állapotok miatt: statiszták, biztonságiak, a produkció résztvevői járkálnak ki-be a kórházba.



Forgatási díszletté alakították az első emelet egyik nagy termét, ahol egyébként a kórház vezetősége dolgozik. Nem tudni, miért egy kórházban forgatják a Tom Cruise főszereplésével készülő jeleneteket.



"A produkció munkatársai a betegek, köztük a koronavírusos páciensek hordágyai között álltak. A helyzet elfogadhatatlan" - idézi a szakszervezet egyik szóvivőjét a La Repubblica című olasz napilap.



Christopher McQuarrie rendező akciófilmjének munkálatai kedden kezdődtek. Szerdán és csütörtökön egy időre lezárták a belváros egy részét, felvételek készültek a Colosseum közelében is.



A forgatásban 180 stábtag és mintegy ezer statiszta vesz részt. Összesen hét napig forgatnak Olaszországban, Rómán kívül Velencében is. Az olaszországi forgatási költségek mintegy 35 millió euróra rúgnak.