Gyukics Gábor: Louise Glück lírája rettenetesen erőteljes és őszinte

A Svéd Akadémia csütörtökön jelentette be, hogy Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat. 2020.10.08 18:20 MTI

Louise Glück lírája rettenetesen erőteljes és őszinte - mondta az MTI-nek Gyukics Gábor költő, műfordító csütörtökön.



A Svéd Akadémia csütörtökön jelentette be, hogy Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat. A testület indoklása szerint Louise Glück a díjat "összetéveszthetetlen költői hangjáért kapja, amely zord szépségével egyetemessé teszi az egyéni létezést".



"Személyes, belemegy a lelkünkbe, annyira nekünk szól, hogy az elképesztő. Nem tudja az ember kikerülni. Rettenetesen erőteljes és iszonyú őszinte" - jellemezte Louise Glück líráját Gyukics Gábor, aki először fordított az amerikai költő verseiből magyar nyelvre a 2007-ben megjelent Átkelés című kötetben.



Gyukics Gábor szerint Louise Glück akadémiai költő, verseit azonban mindenki megérti. "A legegyszerűbb ember is, ha egy versét elolvassa, azt mondja, hogy ez velem is megtörtént. Ugyanakkor tökéletesen van megírva, hibátlan" - fűzte hozzá.