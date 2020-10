Gyász

A rockvilág fejet hajt Eddie Van Halen emléke előtt

A rockvilág legnagyobb sztárjai egy emberként rótták le tiszteletüket a kedden elhunyt gitáros, Eddie Van Halen emléke előtt a közösségi médiában. Többen kiemelték: a zenész forradalmasította a gitározást. 2020.10.07 11:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Legyen áldott gyönyörű kreatív szíved! Szeretlek Eddie Van Halen, Los Angeles-i srác voltál, igazi rocker. Remélem, ma este már Jimi Hendrix-szel jammelsz" - tweetelte Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Nikki Sixx a Mötley Crüe-ből úgy fogalmazott, hogy Van Halen a rockgitár Mozartja volt.



"Eddie a szó szoros értelmében új alapokra helyezte, hogyan is viszonyuljanak hangszerükhöz a gitárosok" - írta Rick Springfield. Mike McCready, a Pearl Jam szólógitárosa kiemelte: Eddie Van Halen úgy gitározott, mintha egy másik bolygóról jött volna - olvasható az ultimateclassicrock.com rockzenei portál összeállításában.



Duff McKagan (Guns n' Roses) egy rövid videót tweetelt, amelyen egy lemezjátszón éppen a Van Halen első, 1978-ban megjelent lemeze forog. Brian May (Queen) a rocktörténet talán legeredetibb és legkáprázatosabb gitárosának nevezte az elhunytat, a Metallica zenészei azt hangsúlyozták, hogy inspirációként, példaként tekintettek rá, "az 1988-as közös turnén együtt töltött nyár után pedig már barátként".



Természetesen a Van Halen zenekar tagjai is fejet hajtanak a gitáros emléke előtt. Michael Anthony, aki 1974-től 2006-ig volt az együttes basszusgitárosa őket együtt ábrázoló koncertfotókat posztolt, a frontember David Lee Roth a Van Halen utolsó, 2015-ös Los Angeles-i koncertjét idézte fel, az exénekes Gary Cherone pedig azt írta: "felülmúlhatatlan hatása volt mindannyiunkra, akik ismertük, zenéje örök".



Szintén meleg szavakkal és fotókkal emlékezett meg Eddie Van Halenről mások mellett Gene Simmons és Paul Stanley a Kiss-ből, Ozzy Osbourne és Geezer Butler a Black Sabbath-ból, David Coverdale (Whitesnake), Vernon Reid (Living Colour), a Pantera, a Foreigner és a Def Leppard tagjai, Steven Tyler (Aerosmith), Glenn Hughes (Deep Purple), Billy Idol, Joan Jett, Thomas Dolby, Bryan Adams, Greg Allman, Brian Wilson (Beach Boys), Richie Sambora, Steve Vai és John Fogerty.



Eddie Van Halen 65 éves korában kedden hunyt el. A holland származású amerikai gitáros azonos nevű együttese, a Van Halen az nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb rockzenekara volt. A csapatot Eddie és testvére, Alex a korai hetvenes években alapította Los Angelesben. A zenekar első lemezét 1978-ban adta ki, amellyel hatalmas sikert aratott.



A virtuóz gitárszólóiról ismert Eddie Van Halen legismertebb száma a Jump, a Panama és a Hot for Teacher. A Van Halent 2007-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A Rolling Stone magazin Eddie Van Halent nyolcadik helyen tartja számon a világ száz legjobb gitárosának a listáján.

