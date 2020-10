Kultúra

SZFE-kancellár: az erőszak továbbra sem lesz eszköz

Akármi történik szerda éjfélig, az erőszak, az erőszakkal való fenyegetés továbbra sem lesz eszköz, ugyanis gondolkodó és értelmes embereknek tekintjük a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) épületében tiltakozó fiatalokat - mondta az SZFE kancellárja kedden a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



"Nem értünk egyet sem a követeléseikkel, sem az eljárás módjával, de tárgyalni szeretnénk a bent lévő oktatókkal és munkatársaikkal is" - fogalmazott Szarka Gábor.



Az SZFE új vezetői vasárnap nyolcpontos javaslatot tettek, amelyben többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja. A hallgatók képviselői hétfőn bejelentették: fenntartják a blokádot, az újonnan kinevezett vezetőség ajánlatát ultimátumnak tekintik és visszautasítják.



Szarka Gábor kiemelte: nyolcpontos javaslatuk alapvetően egy kompromisszum felajánlása, és mind az egyetem munkavállalóinak, mind a hallgatóknak lehetőségeket, előnyöket biztosítanak.



"Elfogadtuk a sztrájkbizottság javaslatait, amelyeket a fizetésemelésre, valamint a munkarend visszaállítására tettek. A 15 százalékos emelést megtoldottuk azzal, hogy már szeptembertől számítva 10 százalékos emelést ígérünk, amelyet még karácsony előtt megkapnának a dolgozók. Megtarthatják azokat a vívmányaikat, fórumaikat is, amelyeket demokratikus úton elindítottak" - sorolta a kancellár.



Mint mondta, a jelenleg helyzet az egyetem működőképességét veszélyezteti; a fejlesztések, kitűzött célok megvalósítása csak akkor történhet meg, ha a megfelelő vezetők elfoglalhatják hivatalukat és megkezdődhet az érdemi munka.



Hozzátette: mintegy százötven dolgozó vár a kifizetésekre, "szerződések állnak halomban", illetve teljesítésigazolásokat kellene aláírnia.



Szarka Gábor úgy vélte, a sztrájkbizottság által korábban megfogalmazott nyolc pontjából hat nem tartozik a sztrájktörvény hatálya alá, mivel a fenntartó kinevezésével, jogi legitimációjával, az egyetem autonómiájával kapcsolatban felvetett témák nem szociális és nem gazdasági kérdések, így "munkavállalóként nekünk ezekről nem kell tárgyalnunk".



A kancellár arról is beszélt, hogy az egyetem épületén belül a sztrájkolók "terrorizálják a bent lévőket, kiabálásig menő viták vannak, egyáltalán nem látszik az egység".