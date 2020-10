Kultúra

Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát

MTI/Ujvári Sándor

Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új, a magyar kormány 3,18 milliárd forintos beruházásával létesített székházát szombaton a Bács-Kiskun megyei Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben.



Lezsák Sándor, a Népfőiskolai Alapítvány elnöke - az Országgyűlés egyik fideszes alelnöke - a székházátadáson köszöntőjében elmondta: a kiemelt kormányzati beruházás hátterében a magyar költségvetés, az adófizető polgárok támogatása és jogos elvárása van. Ez az épület szolgálja "a magyar kultúra szent ügyét", a Kárpát-medencei magyarok közösségi életét - tette hozzá.



Az eseményen felolvasták Orbán Viktor köszöntőlevelét, amelyben a miniszterelnök a Nemzeti Művelődési Intézet legfontosabb feladataként említi, hogy helyi szinten segítsen a közösségeknek felismerni és megóvni saját értékeiket, bizonyítva, hogy virágzó kulturális élet a fővároson kívül is lehet.



A történelmi jelentőségű helyszínen átadott új központ mostantól az országhatárokon átívelő összmagyar kultúra otthona is lesz - idézték Orbán Viktort.



Ezt követően Balog Zoltán református lelkész, miniszteri biztos áldáskívánását olvasták fel, majd Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke mondott köszöntőbeszédet.



Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője többek között azt mondta: az épület a reformkori Magyarország szellemiségét idézi, mégis modern. A magyar kormány történelmi léptékben mérve a magyar közművelődést a hazai kulturális élet élvonalába helyezte, ezt is kifejezi az új székház - mondta.



A reformkor hajnalán a magyarság jelentős kihívások előtt állt, mint ahogyan most is - jelentette ki, hozzátéve: vallják, hogy a magyar kultúra csak a magyar kulturális közösségek megerősítésével, felemelésével őrizhető meg és vihető tovább.



Hangsúlyozta: az új székház mérföldkő-jelentőségű változást jelent a Nemzeti Művelődési Intézet, a közművelődési szakterület, valamint a Kárpát-medencei közművelődési szervezetek feladatellátásában is - közölte.



Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelős államtitkára az ünnepi beszédeket követő szalagátvágás és az épület hivatalos bejárása után többek között arról beszélt, hogy a közművelődés szombaton "hazatért Lakitelekre". Az intézet a Kárpát-medence értékőrző és értékteremtő közösségének nyújt alkotó lendületet, erősíti cselekvőképességüket és szakmai-módszertani támogatással segíti a közösségek hálójának kiépülését - jegyezte meg.



A kormányzati támogatással megvalósult, több mint négyezer négyzetméter alapterületű, klasszicista jegyeket hordozó székház homlokzatán - Makoldi Sándor műve alapján - szalagszerű díszítőelemek, frízek mutatják be a teremtésmítosz és a magyar őstörténet legfontosabb pillanatait.



Az épület homlokzatának vakolathímeit Grátz Antal építészmérnök tervezte, a közösségi termekben elhelyezett egyedi batik függönyök Makoldi Gizella textilművész munkái.

A Nemzeti Művelődési Intézet tetőtéri rózsakertjében található a magyar nemzet összetartozását jelképező Emlékezet-tornya, abban helyezték el a "magyarság harangját", amelyet június 4-én, a trianoni békediktátum 100. évfordulóján avattak fel.



A kiosztott sajtóanyag szerint a harang mostantól minden nap azonos időben - 15 óra 13 perckor, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását kimondó alaptörvény aláírásának perceiben szólal meg a lakiteleki székházban, hogy egy-egy település egykori egyleteire, civil szerveződéseire a közösség által elért eredményekre emlékeztesse a magyarságot.



Az összetartozás jelképeként a Magyar Művelődési Intézet székházavatásán szombaton a külhoni magyarokat képviselő öt kulturális szervezet a lakitelekivel megegyező testvérharangokat vehetett át.



Az épület tervezője Szabó János építészmérnök, belsőépítésze Szenes István volt.