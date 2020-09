1Úton

Zarándokélmények a határtérségben

A "Zarándokélmények a határtérségben" című projektben együttműködő partnerek, akik a szeptember és október hónapok eseményeinek szervezésén, lebonyolításán közösen dolgoznak, az alábbiakban adnak egy kis betekintést tevékenységükről.

A Mária Út Közhasznú Egyesület és Palást Község Önkormányzata az elmúlt hónapokban az SKHU Interreg Programnak köszönhetően elvégezték a Budapest-Palást útvonal felmérését és rögzítését, a hozzá tartozó szolgáltatói kataszter és adatbázis összeállítását. Megvalósult az erre épülő túraajánlatok összeállítása, valamint augusztus hónapban megszervezésre került az 1Úton Nemzetközi zarándoknap két-két új szakasza is.



A szeptemberi hónapban már meg is kezdődött a szakmai utak szervezése - az útvonalon lévő felmért természeti értékeket és az útvonal mentén kialakított együttműködéseket szeretnék a partnerek megerősíteni.



A Szakmai utakon a projekt megvalósításában résztvevő szervezetek meghívott munkatársai és az általuk meghívott szervezetek vesznek majd részt szeptember végén és október első hetében.



Ezzel egyidőben az idei Pálos 70 teljesítménytúrába való bekapcsolódás szervezése is folyamatosan zajlik.



A Pálos 70 rendezvény rendszerint október első hétvégéjén kerül megrendezésre. Az idei évben ennek a felépítése a járványhelyzetre való tekintettel módosul, a Mária Út az eseményhez Kemencéről szervez zarándoklatot.

Ezen szakaszokon megvalósuló rendezvények határon átnyúló együttműködéssel valósulnak meg az Interreg Szlovákia – Magyarország az SKHU/WETA/1901/1.1/029 projekt kereténben.



FONTOS! A mindenkori járványügyi intézkedések figyelembevételével a szervezők a változás jogát fenntartják. Az esetleges változásról kommunikációs csatornáikon tájékozódhatnak.



