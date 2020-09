Kultúra

Bocsánatot kért Yoko Onótól John Lennon gyilkosa

Mark David Chapman, John Lennon gyilkosa bocsánatot kért a néhai zenész özvegyétől, Yoko Onótól 40 évvel a halálos lövések eldördülése után - adta hírül a BBC News.



Chapman 1980. december 8-án este lőtte agyon John Lennont a házaspár New York-i otthona előtt. 1981-ben életfogytiglani börtönbüntetést kapott, és leghamarabb húsz év után kérhette feltételes szabadságra bocsátását. Múlt hónapban tizenegyedik alkalommal kérte feltételes szabadon engedését, de ismét megtagadták tőle. A férfi a New York állam nyugati részében fekvő Wende fegyházban raboskodik.



Az augusztus 19-én tartott meghallgatáson Chapman azt mondta, hogy "hírnevet" akart szerezni a 40 éves rocksztár megölésével, és hangoztatta, hogy halálbüntetést érdemelt volna.



Hozzátette, hogy állandóan gondol "hitvány tettére" és elfogadja, hogy valószínűleg egész életét börtönben fogja tölteni.



"Csak meg akarom ismételni, hogy sajnálom az elkövetett bűncselekményt. Nincs mentségem. Saját hírnevemért tettem. Úgy vélem, hogy a legborzasztóbb bűncselekmény az, amelyet egy ártatlan ember ellen követnek el" - mondta a testület előtt.



"Nagyon híres volt. Nem a jelleme miatt öltem meg, vagy azért, amilyen ember volt. Egy családszerető ember volt. Egy ikon" - hangoztatta.



"Azért gyilkoltam meg, mert (Lennon) nagyon, nagyon, nagyon híres volt, és az egyetlen ok az volt, hogy én nagyon, nagyon, nagyon, nagyon szerettem volna hírnévre szert tenni, nagyon egoista voltam" - mondta.



"Ez egy borzasztóan önző cselekedet volt. Sajnálom, hogy fájdalmat okoztam Onónak. Mindig erre gondolok" - tette hozzá.



2015-ben a japán képzőművész, aki minden egyes alkalommal küzdött Chapman szabadon engedése ellen, egy interjúben elmondta, abban a félelemben él, hogy kiengedik őt a börtönből.



"Amit egyszer megtett, megteheti ismét, más ellen fordulva. Ez lehetek én, lehet Sean (Lennon és Ono fia), lehet bárki" - mondta akkor.



Az augusztusi meghallgatás dokumentumait az AP amerikai hírügynökség szerezte meg és hozta nyilvánosságra.