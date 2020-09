Koronavírus

Ezernél is több online rendezvényt tartanak a Frankfurti Könyvvásáron

Ezernél is több online rendezvénnyel és csaknem háromezer kiállítóval várják a látogatókat idén a Frankfurti Könyvvásáron, amely a koronavírus-világjárvány miatt átköltözött a digitális térbe. 2020.09.22 01:30 MTI

A világ legnagyobb könyvszakmai találkozóján a járvány miatt nem lesz hagyományos vásár csarnokokban standokkal, pultokkal és az új könyvek szerzőinek bemutatására épített színpadokkal, de a világ kortárs könyvkultúráját így is minden más rendezvénynél szélesebb kitekintésben lehet majd tanulmányozni október 14-től öt napon keresztül - emelték ki a szervezők hétfőn tartott online sajtótájékoztatóján.



A 75 éves vásár történetében először a standok helyett úgynevezett digitális kirakatok lesznek, amelyeket a buchmesse.de portálon rendeznek be. A megjelenési lehetőségre a világ 85 országából 2800 kiállító jelentkezett. A frankfurti "fizikai" kitelepülésnél jóval egyszerűbb és olcsóbb megoldás révén olyan országokból is érkeznek kiállítók, amelyek még nem jelentek meg a vásáron, ilyen például Uganda és Koszovó - emelte ki Jürgen Boos igazgató.



Mint mondta, a nemzetközi könyves szakma válság idején mindig bebizonyítja, hogy "rugalmas, találékony és bátor", ezt mutatja, hogy első számú találkozója egy világjárvány kellős közepén sem marad el. A szakmabelieknek 70 órányi programot állítottak össze, az online konferenciák, bemutatók és kapcsolatépítő fórumok fő rendező elve a részvétel és az interakció. Az előadók között van például James Daunt, a brit Waterstones és az amerikai Barnes & Noble könyvesbolthálózat vezérigazgatója és Ananth Padmanabhan, a Harper Collins - a világ egyik legnagyobb könyvkiadó vállalata - indiai részlegének vezetője.



Az utóbbi évtizedek hagyományai szerint a rendezvény az első három szakmai nap után irodalmi fesztivállá alakult át, amelyen több ezer könyvbemutatót, felolvasást, pódiumbeszélgetést, író-olvasó találkozót rendeztek a vendégeknek. Az idén ugyan jóval kevesebb ilyen esemény lesz, de az internet révén a világon bárhol be lehet majd kapcsolódni. A vendégek névsora még nem végleges, számos meglepetéssel készülnek, folyamatos kapcsolatban állnak például Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas fehéroroszországi szerzővel, aki a hazájában bontakozó ellenzéki mozgalmat összefogó Koordinációs Tanács elnökségi tagjaként is ismert.



Több rendezvényt nem eleve az online térre optimalizálnak, hanem hagyományos formában tartanak meg, és élőben közvetítenek. A szokott módon tartják meg például a záró eseményt, a németországi könyvkereskedők 25 ezer euróval járó békedíjának átadását is. Az elismerést a béke és a párbeszéd elvének érvényesítésében kiemelkedő érdemeket szerző íróknak ítélik oda, és a frankfurti Szent Pál-templomban adják át, ahol 1849-ben elfogadták az első német polgári alkotmányt. A 1950 óta adományozott díjat megkapta mások mellett Hermann Hesse, Jorge Semprún, Václav Havel, Mario Vargas Llosa és két magyar szerző, Konrád György és a néhai Esterházy Péter is.