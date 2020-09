Járvány

Koronavírus miatt felfüggesztették a Mintaapák forgatásait

A koronavírus-járvány miatt néhány napig szünetelnek a TV2 Mintaapák című sorozatának forgatási munkálatai. 2020.09.17 15:12 ma.hu

A Mintaapák stábjában is felbukkant a koronavírus fertőzés, így néhány napra felfüggesztik a sorozat forgatásait, mert a tesztelések alkalmával a közreműködők között több pozitív esetet is találtak.



A további terjedés elkerülésének érdekében döntött így közösen a TV2 és az IKO Műsorgyártó. Az érintetteket izolálták és a forgatási rendet átszervezik, addig pedig szüneteltetik a munkálatokat.



A forgatás felfüggesztése a sorozat képernyőre kerülését nem befolyásolja, a nézők továbbra is láthatják az újabb epizódokat minden hétköznap este. - közölte a TV2 sajtóosztálya.