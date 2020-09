Kultúra

Dél-afrikai operatőr kapta a IV. Zsigmond Vilmos Filmfesztivál fődíját

Willie Nel dél-afrikai operatőr kapta a IV. Zsigmond Vilmos Filmfesztivál fődíját a Knuckle City című nagyjátékfilmért. A seregszemle elismeréseit szombaton adták át Szegeden. 2020.09.13 MTI

A tavaszról szeptemberre halasztott idei rendezvényre rekordszámú, 538 nevezés érkezett. Az előzsűri ezek közül választotta ki a versenyprogramban szereplő alkotásokat, hét nagyjátékfilmet, húsz kisjátékfilmet és hét kísérleti filmet.



Szabó Gábor zsűrielnök a díjátadón hangsúlyozta, hogy a fesztivál legjobb alkotásának nem egyszerűen szép képeket kell felvonultatnia, a magas szakmai sztenderdnek megfelelő operatőri munkának valamilyen újszerű megközelítést is meg kell valósítania, emellett feltétel, hogy a film önmagában is értékes legyen.



Az öregedő bokszoló, Dudu Nyakama életét követő Knuckle City ismeretlen társadalmi közegbe viszi a nézőt, ehhez újszerű hangvételt, képi stílust teremtett, amelyet következetesen, magas szakmai színvonalon valósít meg - fejtette ki a szakember.



A kísérleti film kategória győztese a nők erejéről szól Strength című brit alkotással Luciana Riso lett. A kisjátékfilm kategória legjobbjának a szeméttelepen élő gyermekek történetét bemutató El Monstruo Invisible című spanyol alkotásért Jairo Iglesias-t választotta a zsűri. A nagyjátékfilmek közül az elismerést a változatos, mindig megújuló képi világú Styx című munkájáért Benedict Neuenfels berlini operatőr kapta.



A kritikusok díját és a legjobb fiatal operatőrnek járó elismerést Balázs István Balázs kapta Casting című filmjéért.



A diákzsűri díjá a mexikói Odei Zabaleta Imaz operatőrnek ítélte oda a fiatalokról szóló Other people című alkotásáért.



Szeged város elismerését a Don't Pass Through San Bernardino című filmért J. Daniel Zúniga S. mexikói operatőr érdemelte ki.



Hagyomány, hogy a Zsigmond Vilmos filmfesztivál szakmai zsűrije életműdíjjal ismeri el egy magyar operatőr kiemelkedő jelentőségű munkásságát. Idén a zsűri döntése alapján Máthé Tibor, többek között Az én XX. századom, a Simon Mágus, a Woyzeck, az Ópium, az Aglaja című filmek társalkotója kapta az elismerést.