Kultúra

MMA-közgyűlés - Vashegyi György maradt az elnök, Jankovics Marcell az MMA tiszteletbeli elnöke lett

Vashegyi György maradt a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke, Jankovics Marcellt tiszteletbeli elnökké választották a köztestület hétfői közgyűlésén a Pesti Vigadóban. 2020.09.07 21:30 MTI

Alelnök lett Marosi Miklós építész, a másik alelnöki posztra jelöltek közül senki sem érte el a megfelelő számú szavazatot. Elnökségi taggá választották Farkas Ádám szobrászt, Haris László fotóművészt és Rátóti Zoltán színművészt.



Tiszteletbeli tag lett Malcolm Bilson zongora- és fortepiano-művész, pedagógus, zenetörténész; Duray Miklós író; Lakner László festőművész; Paolo Portoghesi építész és Taxner-Tóth Ernő irodalomtörténész.



A közgyűlés postumus honoris causa címet adományozott Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző-karnagy-zenetudósnak, Gyöngyössy Imre (1930-1994) filmrendező-író-költőnek, Hofer Miklós (1931-2011) építésznek, Ratkó József (1936-1989) költőnek, Samu Géza ((1947-1990) szobrászművésznek és Várkonyi Zoltán (1912-1979) színész-filmrendező-színházigazgató részére.



Vashegyi György a közgyűlésen felidézte, hogy 2017 óta tölti be az elnöki tisztséget az MMA élén, ahol Fekete György elkötelezett munkáját folytathatja. Az elmúlt időszak eredményének nevezte az ösztöndíjprogramot, amely teljessé tette a művészeti életpályamodellt. Mint mondta, néhány ponton azonban nincs áttörés, hiszen több, a művészeti és kulturális területet érintő döntés az MMA-val való konzultációk nélkül születik meg, pedig képesek és készek lennének több tanácsot és segítséget adni.



Az elnök kiemelte azt is, hogy a művészeti értékeknek a magyar társadalomban az eddiginél nagyobb szerepet kell játszaniuk. Elnöki programjának legfontosabb elemei közé sorolta a művészettel nevelést, a közművelődést, a művészi támogatás- és ösztöndíjrendszert, a kulturális örökségvédelmet, az életművek gondozását, a művészeti ismeretek terjesztését, valamint a magyar művészet határokon átnyúló egységének megerősítését. Beszédében kitért a Nemzeti Kulturális Tanács megalakulására és szerepére, valamint kiemelte, hogy erősíteni kell az MMA Budapesten kívüli jelenlétét is.



Kucsera Tamás Gergely főtitkár beszámolójában azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az erők koncentrálására, a szociális partnerekkel való együttműködésre kell összpontosítani. A főtitkár példaként említette a Nagycsaládosok Országos Egyesületével kötött stratégiai együttműködési megállapodást.