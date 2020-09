Élőlánccal tiltakoztak az SZFE modellváltása ellen

Élőlánc

Élőlánccal tiltakoztak a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) modellváltása, autonómiájának elveszítése ellen az intézmény hallgatói és szimpatizánsok vasárnap délután Budapest belvárosában. 2020.09.06 19:34 MTI

Az élőlánc tagjai kézről kézre adták azt a chartát, amelyet délelőtt az egyetem szenátusa írt. A Charta Universitasban rögzítették azokat az alapelveket, amelyek mentén el tudnák képzelni az együttműködést az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Az SZFE Vas utcai épületétől indult élőlánc érintette a Szentkirályi utcát, az ELTE BTK Múzeum körúti, a Corvinus Egyetem Fővám téri épületét, valamint a Magyar Tudományos Akadémia székházát is a lezárt pesti alsó rakparton. Az élőlánc tagjai ugyanolyan piros-fehér, építkezéseken és lezárásoknál használatos műanyagszalaggal a kezükben álltak, amilyen az SZFE épületén is van.



A Kossuth téren is sokan alkottak kígyószerűen kanyargó élőláncot. A chartára várva a demonstrálók többször is a "Szabad ország, szabad egyetem" mondatot skandálták és közben énekeltek. A chartát a Kossuth téren állók között is stafétaszerűen körbeadták, a hallgatók képviselője felolvasta, majd a dokumentumot a Parlament főbejáratánál lévő oroszlánszobor talapzatára tették, a másik oldalon pedig kifüggesztették. A rendezvény végén a résztvevők elénekelték a Himnuszt.



A demonstrációt az interneten élőben lehetett követni. A felvételeken látszott, hogy betöltötte a tömeg a Kossuth teret, ahol a járványveszély ellenére sokan kesztyű nélkül adták tovább a dokumentumot és a tér több részén az ajánlott távolságot sem tartották be a demonstrálók.



Az egyetem Szentkirályi utcai épületénél, az élőlánc elindulása előtt Upor László, az SZFE távozó rektorhelyettese elmondta, hogy az egyetemfoglalókkal egyetértésben a tanév rendjét megváltoztatta, a hétfői évnyitót egy héttel elhalasztotta, a beiratkozás határidejét pedig szeptember 13-ig meghosszabbította.



A hallgatók képviselője úgy fogalmazott, hogy amíg a minisztérium a tarthatatlan helyzetet nem számolja fel, a tanév nem kezdődhet el. Mint mondta, hétfőn a tanévnyitó helyett összegyetemi fórumot tartanak.