Kultúra

Idén online is követhető a Virág Judit Galéria őszi aukciója

Idén online is lehet követni a Virág Judit Galéria őszi aukcióját, amelynek kínálatában többek között Munkácsy Mihály, Batthyány Gyula, Bak Imre vagy Keserü Ilona alkotásai szerepelnek; az árverést szeptember 20-án a Budapest Kongresszusi Központban tartják kiemelt biztonsági intézkedések mellett.



A Virág Judit Galéria szeptemberi árverésén már nemcsak személyesen, telefonon és vételi megbízás útján, hanem laptopról vagy mobilról is lehet vásárolni - közölte a Virág Judit Galéria az MTI-vel. Az őszi árverésen 202 műalkotásra licitálhatnak az érdeklődők. Mint írják, az aukció kínálatából nagy érdeklődésre tarthat számot Kádár Béla Eladják a szürkét című, 1921 körül, a berlini Sturm Galériának festett olajképe, amelynek kikiáltási ára 36 millió forint. Ugyanennyiért kelhet el Vaszary János legendás parksorozatának jelentős darabja is.



Az aukció kiemelt tételei közé tartozik Paál László, Munkácsy Mihály, Batthyány Gyula, Kádár Béla, Faragó Géza, Egry József és Szinyei Merse Pál egy-egy alkotása, a kortársak közül pedig Keserü Ilona, Csernus Tibor, Gyarmathy Tihamér és Bak Imre munkái emelkednek ki. Mindezek mellett több mint egy tucat szecessziós Zsolnay-kerámiát is kínálnak az érdeklődőknek.



A 202 műalkotás összkikiáltási ára több mint 419 millió forint.



A Virág Judit Galéria közlése szerint a magyar műkereskedelem határvonalhoz érkezett. A nemzetközi árverési piacot sokkszerűen érintette az élő aukciókat blokkoló járvány. Amíg a nagy európai és amerikai házak gyorsan reagáltak és az online aukciók felpörgetésével sikeresen jöttek ki a válságból, a vezető magyar árverezőházak - éppen az online fejlesztések elmaradása miatt - tél óta nem rendeztek aukciókat. Mint írják, ezért kulcsfontosságú, hogy kilenc hónap szünet után milyen kondícióban tér vissza az árverési piac Magyarországon.



A szeptember 20-i aukción a résztvevők egészségének védelmében az előírásoknak megfelelően biztosítják a távolságtartást, a regisztrációnál kialakuló sorban állás elkerülése érdekében pedig előzetes regisztrációt vezetnek be. A galériában és az árverés helyszínén valamennyi résztvevő számára maszk és kézfertőtlenítő is elérhető lesz.



Az aukciós kiállítás szeptember 19-ig ingyenesen tekinthető meg a Virág Judit Galériában.