Az internetre költöztek a Cambridge-i Egyetem könyvtárának kincsei

Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus és csillagász egy jegyzetfüzetét, valamint a Cambridge-i Egyetem könyvtárának egyéb történelmi kincseit is ingyenesen megnézhetik a felhasználók egy új online galériában. 2020.08.31 MTI

Az angliai intézmény egyebek között a Fehér Ház és a londoni British Library példáját követve töltött fel nagyfelbontású képeket gyűjteményének legbecsesebb darabjairól a Google kulturális szolgáltatására, az Arts and Culture-re - írja a BBC hírportálja.



A könyvtár szerint a felhasználók ráközelíthetnek a tárgyakra és megismerhetik azok lenyűgöző történetét.



Newton jegyzetfüzete mellett számos kézirat, könyv és nagy jelentőségű történelmi tárgy, köztük egy 4000 éves agyagtábla - a gyűjteményben lévő legrégebbi írott műtárgy - is helyet kapott a Treasures of Cambridge University Library nevű online galériában.



A Google Arts and Culture nagyjából hatmillió tárgyat tartalmaz és a felhasználóknak lehetőségük van virtuálisan is bejárni a világ múzeumait.



A Cambridge-i Egyetem könyvtárát több mint 600 éve alapították és egyike a világ legrégebbi egyetemi könyvtárainak.



A 17 emeletes épületben lévő csaknem 200 kilométernyi polcon nagyjából tízmillió könyv sorakozik.



A könyvtár gyűjteményének darabjairól több mint 140 fénykép került fel a Google szolgáltatására és ez a szám a jövőben bővülni fog, továbbá az egyetemhez kötődő más intézmények, köztük a Fitzwilliam Múzeum is csatlakozik a galériához.