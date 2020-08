Filmajánló

Sylvester Stallone rendezői változattal készül a Rocky 4. évfordulójára

Sylvester Stallone bejelentette, hogy a Rocky 4. bemutatásának novemberi, 35. évfordulójára elkészíti a film rendezői változatát - írta meg a The Hollywood Reporter.



"A Rocky 4. 35. évfordulójára új, rendezői változtatot készítek. Eddig jól néz ki. Kifejező. Köszönet az MGM-nek, hogy lehetővé tette" - írta a színész-rendező. Stallone annyit elárult az új változatról, hogy Paulie robotját teljes egészében kivágja belőle.



Az 1985-ben bemutatott Rocky 4. nagy sikert aratott. Az Ivan Drago orosz bokszbajnokot alakító Dolph Lundgren ezzel a filmmel futott be Hollywoodban. A filmet Stallone írta és rendezte, valamint a főszereplőt, a bokszoló Rocky Balboát is ő játszotta. Az előző részekből Carl Weathers, Talia Shire, Burt Young és Tony Burton is szerepelt a produkcióban, újoncként pedig Lundgren mellett Brigitte Nielsen is feltűnt.