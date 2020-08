Meghalt Joe Ruby, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója

Meghalt 87 évesen Joe Ruby amerikai forgatókönyvíró, vágó, producer, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotóinak egyike - írta pénteken a BBC hírportálja.



Ruby, aki kreatív partnerével, Ken Spearsszel együtt találta ki a világsikerű sorozat karaktereit, szerdán hunyt el Kaliforniában.



Unokája, Benjamin Ruby mondta róla: "soha, még idős korában sem hagyta abban az írást és az alkotást".



A Warner Bros. animációs igazgatója, Sam Register szerint "nagyon sok gyerek szombat délelőttjeit tette különlegessé, én is köztük voltam".



"Ő volt az iparág egyik legtermékenyebb alkotója, emlékezetes rajzfilm-karakterek sorát köszönhetjük neki. A Scooby-Doo több mint ötven éve közkedvelt műsora a tévéknek, nemzedékeket szórakoztatott és inspirált" - tette hozzá.



Rajongók sokasága köszönte meg Rubynak a Twitteren a "csodálatos gyerekkort".



Ruby a katonaság után kezdte karrierjét Walt Disney-nél, ezután a Hanna-Barberához került, ott ismerkedett meg Spearsszel. A Scooby-Doo, merre vagy? 1969-ben indult a Hanna-Barbera produkciójaként a CBS tévécsatornán, ahol 1976-ig futott, számos film és sok újabb sorozat készült a nyomán.



"Attól féltünk, nem tart tovább egy évadnál" - emlékezett vissza Spears később.



Ruby, Spears és Takamoto Ivao rajzolótársuk többféle variációt is kipróbált - volt olyan is, ahol a szereplők rockegyüttesben játszottak -, mielőtt a négy tini, Fred, Diána, Vilma, Bozont és kutyájuk, Scooby-Doo megjelent volna a képernyőn.

