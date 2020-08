Kultúra-nyelv

Martin Scorsese producerként csatlakozik Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjéhez

Martin Scorsese Oscar-díjas rendező executive producerként csatlakozik Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének csapatához - közölte a produkció kedden.



Mint írják, a BRON Studios Los Angelesben jelentette be kedden, hogy Martin Scorsese csatlakozik a produkcióhoz, amelynek világpremierje szeptemberben a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában lesz, amit a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon megrendezett gálavetítés követ.



A produkció főbb szerepeit Vanessa Kirby és Shia LaBeouf játssza, míg a további szerepekben többek között az Oscar-díjas Ellen Burstyn, Molly Parker, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmy Fails és Sarah Snook is látható lesz.



A Pieces of a Woman Mundruczó Kornél első angol nyelvű, külföldi gyártású rendezése. Munkásságát a tengerentúli szakma régóta figyelemmel kíséri, többek között olyan, a cannes-i filmfesztiválon bemutatott filmek miatt, mint az Un certain regard fődíjas Fehér isten - áll a közleményben.



Mint írják, Martin Scorsese, a modern filmművészet egyik legelismertebb alkotója, akinek nevéhez olyan filmek fűződnek mint az Az ír (2019), A Wall Street farkasa (2013), a Nagymenők (1990) vagy a Taxisofőr (1976). A közleményben a rendezőt idézik, aki döntését úgy indokolta: "igazi szerencse, amikor olyan filmet lát az ember, amely meglepi. Segíteni abban, hogy utat találjon a széles közönséghez, amit igazán megérdemel, pedig egyenesen kiváltságos".

"A Pieces of a Woman számomra egy mély és egyedülállóan megindító tapasztalás volt. Az első jelenettől fogva megragadott, és ez az élmény csak fokozódott, ahogy néztem, miközben elbűvölt a filmkészítés és a pazar színészi játék, amelyben régi kollégám, Ellen Burstyn is ragyog" - fogalmazott a rendező.



"Úgy érzed, mintha egy családi krízis és egy erkölcsi konfliktus örvényébe csöppentél volna, annak apró részleteivel együtt, melyek gonddal és együttérzéssel, de bírálat nélkül vannak megrajzolva" - mondta, hozzátéve, hogy Mundruczó Kornél könnyed és magával ragadó stílusa vezeti a kamerát, mely magához vonzza a tekintetet, és ez által lehetetlen nem együttérezni a szereplőkkel.



Mundruczó Kornélt is idézik, aki elmondta: elmondhatatlan kiváltság, amikor egy olyan művész értékeli a munkáját, aki kívül-belül ismeri a filmkészítés minden részletét. "Az ember mindig sebezhetőnek érzi magát, amikor intim és szívéhez közel álló anyagon dolgozik, de a tény, hogy Martin Scorsese csatlakozott a Pieces of a Woman csapatához, a fantasztikus színészgárdán és stábon túl, valódi visszaigazolás arra, hogy megéri azt kockáztatni, hogy valami igazán személyeset alkothassunk" - mondta a rendező.



A filmes és színházi munkáival világszerte elismert Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmjének történetében Martha és Sean Carson (Vanessa Kirby és Shia LaBeouf) szülői örömök elé néző bostoni pár, akiknek az élete visszafordíthatatlanul megváltozik egy tragikus otthonszülés hatására. A transzcendens történetben a fiatal édesanya gyásza az egész családját megrázza. A nő saját utat választ, amely során megtanul együtt élni hatalmas veszteségével és képessé is válik a továbblépésre.



A film forgatókönyvét Wéber Kata saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján írta. Alkotótársával Mundruczó Kornéllal ez az eddigi legszemélyesebb filmjük.



A film executive producere Petrányi Viktória, aki Mundruczó Kornéllal együtt alapította meg produkciós vállalatukat, a Proton Cinemát, és az egyetemi évektől kezdődően minden filmjükön együtt dolgoznak.



A Pieces of a Woman című filmben a vágást a rendezővel ötödik alkalommal együttműködő Jancsó Dávid jegyzi, míg új alkotótársként a norvég Benjamin Loeb operatőr, a kanadai Sylvain Lemaitre látványtervező, valamint az Oscar-díjas zeneszerző, Howard Shore is csatlakozott a produkcióhoz.



A film az amerikai-kanadai BRON Studios és a Little Lamb gyártásában, a Creative Wealth Media és a hazai Proton Cinema közreműködésével készült. A film producerei Kevin Turen, Ashley Levinson (Eufória) és Aaron Ryder (Arrival, Donnie Darko). A filmet a BRON Studios forgalmazza világszerte, és a tervek szerint Magyarországon is hamarosan bemutatják.