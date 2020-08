Programajánló

Bemutatkozik a Práter.15 fotográfus csoport

Rendhagyó lépésre szánta el magát egy maroknyi fiatal fotográfus: az iskolából kilépve önálló kiállítást szerveznek maguknak. Bemutatkozó kiállítására készül a Práter.15 csoport.

Tizenöt különféle ember, tizenöt különböző múlt, életút és érdeklődés, amelyeket két dolog köt össze: a fotográfia szeretete és a szakmai bölcső, a közös iskola. Ez a két dolog vezérelte a 2020 nyarán frissen végzett fotósokat bemutatkozó kiállításuk megszervezésére. Ma Magyarországon nem jellemző trend, hogy iskolából éppen csak kikerülő osztály galériát keressen munkássága bemutatására. Ám a „Práter”-ből kilépő osztály nem akart beállni a sorba, ezért nagy lépésre szánta el magát. Elhatározásukat erősítette, hogy a tavaszi különleges helyzet miatt nem tudtak méltó módon elbúcsúzni az iskolától és lezárni a közös éveket. A körülmények szerencsés alakulásának köszönhetően a fotográfia egyik ikonikus helyszíne, a Főfoto ad otthont a két héten át megtekinthető tárlatnak.



Ám térjünk vissza a fotósokra. Vajon mi vezérel egy majdnem teljes osztályt arra, hogy „más” legyen? Esetükben már az iskolai időszak alatt is érezhető volt, hogy itt nem csupán egy osztályközösségről van szó. A Práter padjaiban és műtermében két évet együtt eltöltő csapat fotózás iránti érdeklődése, sőt szenvedélye gyorsan megmutatkozott a közös kiállításlátogatások, az iskolai kötelező feladatokon felüli közös fotózások és összejövetelek alkalmával. Egy hasonlattal élve, az iskola biztosította fészekből különböző madárfiókák keltek ki, akik most első szárnypróbálgatásuknál tartanak. A kiállítási anyag ennek megfelelően sokszínű és izgalmas lett, hiszen minden alkotó más stílust képvisel. A több mint 40 képet felvonultató tárlaton láthatók hagyományos és elgondolkodtató portrék, városi képek, életképek, aktfotók, rejtett és explicit utalások, illetve reflexiók a világ történéseire, az alkalmazott fotográfia területére tartozó képek, valamint művészi önmegvalósításnak is tanúi lehetünk.



Az alkotók jövőképe pont ugyanannyira színes és változatos, mint a kiállítási anyag. Néhányan hivatásukként és jövőbeli szakmájukként tekintenek a fotográfiára, míg mások szakmai tudással felvértezve hobbinak szánják életükben. Egy dolog azonban biztos, mindegyiküket hajtja előre az alkotni vágyás. Könnyen előfordulhat, hogy a Práter.15 név a jövőben többször is megjelenik a galériák kiállítási programjában.



A kiállítás helyszíne: Főfoto, 1085 Budapest, Baross utca 10.

Időpont: 2020. augusztus 27. – szeptember 10.

Ünnepélyes megnyitó: 2020. augusztus 27. 19 óra

A kiállítás látogatása díjtalan.



A kiállítás nem jöhetett volna létre az alábbi szervezetek nélkül:

• Főfoto

• ABC Dekor

• ACO Kereskedelmi Kft.

• Budapesti Komplex SZC Kézművesipari Technikum

• Pigmenta Art Print Lab

A kiállítás rendezését segítette: Kis Péter, fotográfus