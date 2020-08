Értékes lelet

Mahatma Gandhi egyik jellegzetes szemüvegét árverezik el

Mahatma Gandhi legendás indiai politikai vezető egyik jellegzetes, kerek lencséjű szemüvegét árverezi el egy bristoli aukciósház - számolt be róla a BBC hírportálja.



Az East Bristol Auctions egyik munkatársa egy egyszerű borítékban, a postaládában találta a szemüveget, amely akár több mint 15 ezer fontért (5,7 millió forint) is elkelhet.



Andrew Stowe, a cég vezetője szerint ez az eddigi legfontosabb tétel az aukciósház történetében.



"Valaki bedobta a borítékot július utolsó péntekén este a levélszekrényünkbe, ott töltötte a hétvégét, szó szerint kilógott a dobozból. Egyik kollégám hétfőn a kezembe adta, a borítékban egy lapra az volt írva, "ez Gandhi szemüvege" - mondta el a BBC-nek Stowe.



Amikor utánajárt, "majdnem leesett a székről", mert kiderült, hogy az aranyozott, kerek lencsés szemüveget valóban az indiai jogvédő viselte.



"Fölhívtam a feladót, aki először azzal fogadott, nyugodtan dobjam el, ha értéktelen. Csaknem szívrohamot kapott, azt hiszem, amikor a tárgy értékét meghallotta" - folytatta Stowe.



A tulajdonos elmondása szerint a szemüveg nemzedékről nemzedékre szállt a családjában, miután egy rokonuk a húszas években találkozott Gandhival egy dél-afrikai látogatásakor. A rokon akkoriban a British Petroleumnál dolgozott, és feltételezhető, hogy köszönetképpen kapta a szemüveget Gandhitól valamilyen jó tettért cserébe.



"Megvizsgáltam a dátumokat, és minden összeillett, még az is, hogy mikor kezdett Gandhi szemüveget viselni. Ez az első szemüvegei közül való, mivel egészen gyenge a lencséje" - mondta Stowe.



Gandhiról köztudott volt, hogy szemüvegeit elajándékozta, ha már nem kellettek neki.



A cég eddigi legértékesebb tételének tartott szemüvegre augusztus 21-én online lehet licitálni.