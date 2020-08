Gyász

Meghalt Reigl Judit festőművész

Kilencvenhét éves korában pénteken elhunyt Reigl Judit Franciaországban élő Kossuth-díjas festőművész, az európai absztrakt expresszionizmus jelentős képviselője - tudatta a Kalman Maklary Fine Arts az MTI-vel.



A galéria közleménye szerint a művész a Marcoussis-ban található Bellejame idősek otthonában halt meg, ahova egy hónapja került egészsége védelmében.



"Talán a legsikeresebb és legjobban rajongott magyar származású kortárs művészt vesztettük el, akinek emléke alkotásain keresztül mindig élni fog" - fogalmaztak, kiemelve, hogy művei a világ legfontosabb amerikai és európai múzeumaiban megtalálhatóak, köztük New York-ban a Modern Művészetek Múzeumában (MoMA), a Metropolitan és a Guggenheim Múzeumban, a párizsi Georges Pompidou Központban és a londoni Tate Modernben.



Reigl Judit 1923. május 1-jén született Kapuváron, 1941-45 között a Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István tanítványa, 1946-48-ban a római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt. 1950-ben elhagyta Magyarországot, és Párizsban telepedett le. 1963-tól Marcoussis-ban (Ile-de-France régió) élt.



Klasszikus festészeti műfajokat példázó korai műveit erőteljes, tónusos festésmód jellemzi. Párizsi letelepedését követően fantasztikus lényekkel teli, szürreális, figuratív kompozíciókon dolgozott. 1951-1954 között készült nagyméretű művei a szürrealista "automatikus írás" módszerét használták. 1954-ben első párizsi kiállítását André Breton francia szürrealista költő nyitotta meg, de később szakított Bretonnal. Az 1980-as évek második felétől festészetében a finom és a monumentális viszonya vált dominánssá. A kilencvenes években újra visszatért a figuratív ábrázoláshoz.



Hantai Simon mellett a világ vezető múzeumai a szürrealizmusból induló és az absztrakció új útjait kereső művészként tartják számon.



Magyarországon 2005-ben nyílt először önálló kiállítása a Műcsarnokban. 2010-ben Debrecenben életművét bemutató, mintegy száz festményből álló tárlatot rendeztek. 2014-ben a budapesti Ludwig Múzeum adott otthont Űr és extázis című életmű-kiállításának. 2018 novemberében A Fekete is egy Szín címmel a Kalman Maklary Fine Arts galériában fekete-fehér kollázsait, tus papírmunkáit és olajfestményeit mutatták be.



A Kossuth-díjjal 2011-ben tüntették ki az európai absztrakt expresszionista művészet képviselőjeként világszerte számon tartott művészi munkásságáért, művészi életútja elismeréseként.



Mint a Kalman Maklary Fine Arts közleménye felidézi, 1964-ben elnyerte a Guggenheim Nemzetközi Díjat, 1967-68-ban a Carnegie-díjat, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is, 2016-ban a francia kormány a Művészetek és Irodalom Érdemrend parancsnoki fokozatával tüntette ki. Reigl Judit volt az egyik első, aki megkapta a Franciaországban 2017-ben kifejezetten női művészeknek alapított AWARE díjat.

Képei többször is megdöntötték a legdrágább élő magyar festő aukciós eladási rekordját. 2016-ban Robbanás (Éclatement) című sorozatának 1955-ben készült egyik nagyformátumú előképe jutalékkal együtt 412 ezer euróért kelt a Sotheby's árverési ház párizsi fiókjának aukcióján. 2018-ban a Sotheby's kortárs művészetnek szentelt árverésén a Tömbírás sorozatból való egyik alkotása 273 ezer euróért cserélt gazdát.