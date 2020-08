Kultúra

Az összetartozás jegyében rendezik meg idén a Mesterségek Ünnepét

Összetartozunk alcímmel, rendhagyó módon rendezik meg idén augusztus 20. és 23. között a Mesterségek Ünnepét a budai Várban. Fellép mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művészegyüttes, Pál István Szalonna és bandája, megrendezik a folkTREND! divatbemutatót, valamint az Örökség Egyesület és a FolKid Fesztivál gáláját. A kézműves programok idén vidékre költöznek: országszerte hét helyszínen várják az érdeklődőket augusztusban és szeptemberben.



A rendezvény a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza, a Duna Karnevál, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, valamint a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége közös kezdeményezésére és szervezésében valósul meg a Budavári Palota Oroszlános udvarában augusztus 20. és 23. között. A járványügyi korlátozások betartása mellett ötszáz főig fogadják az érdeklődőket, a színpadi programok megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



Augusztus 20-án az Örökség Egyesület Táncoló, Éneklő Ország című programsorozatával kapcsolódik a rendezvényhez, lesz hangszerbemutató, tánc- és énektanítás, fotósarok és táncház. Fellép Pál Lajos a tanítványaival, jelen lesz a Sarjú Banda és a Duna Művészegyüttes. Az Agrárminisztérium támogatásával idén is megrendezik a szaktárca kezdeményezésére létrejött folkTREND! divatbemutatót, amelyen a 2019-ben kiírt pályázat nyertes alkotásai mutatkoznak be. Az estet a 2. FolKid Gyermekfesztivál, majd az Örökség Egyesület gálakoncertje zárja.



A Mesterségek Ünnepe idei kiemelt témája a fejrevaló viseletek. Ehhez kapcsolódva a rendezvényt szervező Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázatot írt ki népi kézműveseknek és dizájnereknek. A felhívásra mintegy 60 alkotás érkezett, a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkákból kiállítást rendeznek. A díjátadóval egybekötött megnyitót augusztus 21-én 17 órakor tartják a Hagyományok Házában, ahol a tárlat szeptember 6-ig lesz megtekinthető.



Augusztus 21-én a Duna Karnevál vendége lesz a Fitos Dezső Társulat A falu című táncprodukciója, amely a Kárpát-medence kulturális sokszínűségét és folklórkincsét mutatja be. Pál István Szalonna és bandája jubileumi koncertje három kerek évforduló - Pál István Szalonna 40. születésnapja, a zenekar fennállásának 15. évfordulója és Trianon centenáriuma - köré szerveződik, a zenekar és barátai Kárpát-medencei utazásra hívják közönségüket.



A trianoni évfordulóhoz kapcsolódva a Duna Karnevál a Duna Művészegyüttes főszereplésével mutatja be Üzenet haza című táncszínházi produkcióját, a fesztivált augusztus 23-án este a Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja - Hágókon innen és túl című előadása zárja.



A Hagyományok Háza előtti Corvin téren rendezik meg a Nagyvárosi Folkudvart, ahol kézműveskedés, aprók tánca és gyerekkoncertek, esténként nép- és világzenei koncertek, valamint táncház szórakoztatja a közönséget.

A kézműves programok idén vidékre költöznek: országszerte hét helyszínen rendeznek kézműves bemutatót és vásárt augusztusban és szeptemberben. Debrecenben, Békéscsabán, Kisgyőrben, Mezőkövesden, Miskolcon, Székesfehérvárott és Zalaegerszegen várják kézműves vásárral, látványműhelyekkel, mesterségbemutatókkal, kreatív népi játszóházakkal az érdeklődőket.