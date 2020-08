Kultúra

Két dokumentumfilmes Emmy-jelölést kapott egy magyar producer közreműködésével készült amerikai film

A legjobb operatőri munka és a legjobb zeneszerzés kategóriában kapott jelölést a Hír- és Dokumentumműsorok Emmy-díjára a 306 Hollywood című egészestés amerikai dokumentumfilm, amely a halál és a gyász feldolgozásáról szól és egy magyar producer közreműködésével készült.



A 306 Hollywood című mágikus realista dokumentumfilm producerei között van Stalter Judit, aki a Saul fia című Oscar-díjas filmet gyártó Laokoon Filmgroup egyik producere és tulajdonosa. Mint az MTI-nek pénteken elmondta, a hazai filmgyártó cég amerikai-magyar együttműködésben hozta létre az egészestés dokumentumfilmet, amelynek világpremierje 2018-ban volt a Robert Redford által alapított Sundance Filmfesztiválon.



A dokumentumfilm írója és rendezője egy venezuelai-amerikai testvérpár, Elan és Jonathan Bogarín, akik Alejandro Mejía mexikói születésű operatőrrel együtt az operatőri feladatokban is részt vettek, a film zeneszerzője Troy Herion volt.



A filmben a testvérpár felszámolja néhai nagyanyjuk házát, ahol egyfajta "régészeti feltárásba" fognak, hogy megtudják, mi marad meg az életből azokban a tárgyakban, amelyeket hátrahagyunk. Nagyanyjuk Annette Ontell háziasszony, divattervező volt, aki hét évtizedig élt ugyanabban a tipikus amerikai házban a New Jersey-i Hillside-ban a Hollywood sugárút 306. szám alatt. A testvérpár tükröt tart a nézők elé arról, miként viszonyuljunk a múlthoz és kezeljük az elmúlást, de egyben humoros útmutatóként is szolgál ahhoz, hogyan éljünk mégis a jelenben.



Stalter Judit felidézte, hogy a film két alkotójával, Elan és Jonathan Bogarínnal az Independent Film Producers által szervezett brooklyni független filmes vásáron találkozott. "Nagyon összebarátkoztunk és elkezdtünk együtt gondolkodni, ilyen hosszú filmet ugyanis még nem készítettek, ezért sokat segítettem nekik abban, hogy egy hosszabb struktúrát hogyan kell elkezdeni felépíteni" - hangsúlyozta, hozzátéve: inkább kreatív produceri együttműködés volt köztük. Nemzetközi pitcheken vettek részt, majd a kanadai Hot Docs dokumentumfilm-fesztiválon találtak befektetőket.



Stalter Judit kifejtette: két elsőfilmes alkotóról van szó, de vizuális művészeti hátterük jól megmutatkozik a dokumentumfilm újszerű látványvilágában, amely Wes Anderson alkotásainak hangulatát idézi. A Troy Herion által kreált szimfonikus hangszerelésnek köszönhetően pedig a történet "elemelkedik" és inkább egy mesefilm hatását kelti.



Forgalmazó hiányában a filmet Magyarországon egyelőre nem mutatják be - jegyezte meg a producer.



A Hír- és Dokumentumműsorok Emmy-díjait a hírműsorok kategóriáiban szeptember 21-én, a dokumentumfilmes kategóriákban pedig szeptember 22-én adják át.