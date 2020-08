Kultúra

Óvintézkedéseket vezettek be a Fővárosi Nagycirkuszban

Az intézmény pénteki közleménye szerint "megelőző rendelkezésekkel, felelős magatartással szavatolja a Fővárosi Nagycirkusz a nézők biztonságát. A fesztiválok elmaradása okán nagyobb felelősség hárul a kulturális intézményekre, ezért a cirkuszi előadások látogatóinak védelmében önkorlátozó intézkedéseket vezettek be".



Mint írják, a Fővárosi Nagycirkusz nézőterén minden második sorban tudnak csak helyet foglalni a látogatók és az azonos sorban ülő társaságok között is kihagynak helyeket.



Megduplázta az intézmény a mellékhelyiségek és a közönségforgalmi terek tisztítási rendjének gyakoriságát is, a pénztáraknál lévő sorban állást pedig az online jegyvásárlás erősítésével igyekeznek csökkenteni. A cirkuszba érkezőket arra kérik, hogy használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékokat.



A közlemény felidézi, hogy a jelenleg futó, Tündértánc - Nővarázs című előadás fináléjában az artisták szintén az egymásra figyelésre hívják fel a figyelmet. Az új műsor a női lét különböző aspektusait és a nőiséget helyezi előtérbe a cirkusz- és a képzőművészetek segítségével. Az előadás záró jelenetében emléket állít Hugonnai Vilmának, az első magyar orvosnőnek, ezzel is felhívva a figyelmet a pandémiás helyzetben a fegyelmezett, egymásra figyelő magatartásra.