Elképesztő lelet

Gábor Áron egyetlen megmaradt rézágyúja is látható majd a felújított szegedi Móra-múzeumban

Megérkezett a Móra Ferenc Múzeumba Gábor Áron egyetlen megmaradt rézágyúja, amelyet más 1848-as ereklyék társaságában mutatnak be augusztus közepétől a felújított szegedi Kultúrpalotában - tájékoztatta a közgyűjtemény sajtóreferense szerdán az MTI-t.



Hegedűs Anita fölidézte, hogy Gábor Áron irányítása alatt hetven ágyút készítettek és szereltek fel Kézdivásárhelyen az erdélyi honvédsereg számára a forradalom és szabadságharc idején. A legendás ágyúöntő 1849. július 2-án halt hősi halált a Kökös és Uzon falvak között vívott csatában, egy ellenséges ágyúgolyó találta el.



A Szegedre érkezett ágyút 1906-ban találták meg vízvezeték-szerelés közben Kézdivásárhelyen, a Rudolf Kórház udvarán. Egykor ott működött a löveggyár, ahol az ágyúkat is öntötték. A tárgy az egyetlen megmaradt Gábor Áron-féle ágyú, amely 1923-ban a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba került. A hetvenes években Bukarestbe szállították, majd végül 2010-ben kapta vissza az intézmény.



A Móra múzeum kiállításán további ereklyéket is kiállítanak a sepsiszentgyörgyi múzeum gyűjteményéből: például Deák Ferenchez, Bem Józsefhez, Damjanich Jánoshoz kötődő tárgyakat is bemutatnak.



A tárlatot a múzeum újranyitásától kezdve, augusztus közepétől láthatja a nagyközönség - közölte a sajtóreferens.