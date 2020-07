Programajánló

Száz film versenyez a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztivál fődíjáért

A 141 nominált alkotás közül száz film jutott be a versenyprogramba, ezek többségét a közönség is láthatja a balatonszemesi Latinovits Művelődési Ház előtt, többnyire az alkotók jelenlétében. 2020.07.19 02:30 MTI

Száz film indul a XI. Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjában, melynek vetítései mellett koncertek, színházi előadások, hajózás, veteránautós felvonulás, kiállítások és gasztronómiai programok is várják a közönséget Balatonszemesen augusztus 17. és 21. között.



A fesztivál versenyprogramjába - Bujtor István életművét szem előtt tartva - a krimi, a rejtély, a vidámság, a fordulatokban gazdag emberi történetek, a versek és ezúttal a karantén témájával lehetett filmeket nevezni. A 141 nominált alkotás közül száz film jutott be a versenyprogramba, ezek többségét a közönség is láthatja a balatonszemesi Latinovits Művelődési Ház előtt, többnyire az alkotók jelenlétében - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Az Oscar-díjas Deák Kristóf például Foglyok című filmjével nevezett, vászonra kerül Dér András alkotása, A Rubens lány, de versenyben lesz Gál Sándor Los Angelesben díjazott, Defekt című alkotása és az Emma című film is, amely Rudolf Olivér rendezése.



Bartúcz Anna animációs rövidfilm formájában dolgozta fel a nemrég elhunyt úszóbajnok, Székely Éva megmenekülését a nyilas razzia elől, és ugyancsak animációs alkotás A Bűnvadászok című Bud Spencer-film első jelenetének parafrázisa, Porpáczy Zoltán képzőművész munkája.

A karanténmozik közül a szervezők kiemelték Végh Vozó Zoltán Budapest megvár című filmét, melyben Feledi János táncművész Lukács Miklós cimbalomzenéjére ad elő koreográfiát az üres Budapest ikonikus terein.



A versfilmek olyan költők műveit dolgozzák fel, mint Arany János, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Ady Endre, Dsida Jenő, Petőfi Sándor, Hervay Gizella, Pilinszky János és Radnóti Miklós.



A dokumentumfilmek között Rozgonyi Ádám a százéves trianoni békekötés emlékére készített Hazatérők című filmje, a korábbi kategóriagyőztes Poroszka Magyar Zsolt méhekről készített alkotása és Bicsák Boglárka Anyukám álmát című filmje is látható lesz.



A zsűri elnöke Janisch Attila filmrendező, tagjai Gera Marina színművész, Kalász József filmrendező, vágó, Lutter Imre fesztiváligazgató, producer, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, valamint Wiegmann Alfréd rendező, az Első Magyar Versszínház művészeti vezetője.



A zsűri a Bujtor István-díjat - Bujtor magánhajójának kicsinyített, aranyozott mását, amely Árvay Zolta munkája - kategóriánként ítéli oda, de különdíjjal jutalmazza a legjobb rendezést, forgatókönyvet, operatőri munkát, vágót és színészi alakítást is, összesen egymillió forint értékben.



A nyilvános vetítéseket alkotói beszélgetések, közönségtalálkozók kísérik, augusztus 22-én pedig a Bujtor István vitorlás Emlékverseny Balatonkenesén, Balatonaligán és Balatonalmádiban.



A fesztivál kertmozijában Ötvös Csöpi-filmeket vetítenek, a színpadon pedig fellép mások mellett Molnár Ferenc Caramel, az Irigy Hónaljmirigy, Hajdu Steve, Csengeri Attila, a Pécsi Nemzeti Színház művészei, a PTE Brass Band fúvósai, valamint a Bóbita Bábszínház.