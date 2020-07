Kultúra

Külföldi vendégek nélkül rendezik meg a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztivált

A jövő héten megnyíló Sanghaji Nemzetközi Filmfesztiválra a koronavírus-járvány miatt nem érkeznek külföldi vendégek. A versenyprogram is kimarad idén, helyette egy kisebb merítést mutatnak be a helyi közönségnek és az ágazat képviselőinek a javarészt kínai filmtermésből.



A The Hollywood Reporter értesülése szerint a július 25-én megnyíló fesztivál műsorát a következő napokban hozzák nyilvánosságra.



A filmfesztivál szervezői elmondták, hogy miközben külföldi vendégeket idén nem hívtak meg hivatalosan a mustrára, a Kínában dolgozó nemzetközi filmes vállalatok képviselőit szívesen látják majd a rendezvényen.



A sanghaji filmfesztivál az ázsiai ország egyik legtekintélyesebb filmes eseménye. Rendszerint június közepén zajlik, idén azonban a panadémia miatt későbbre halasztották. A hagyományosan a filmfesztivállal párhuzamosan megrendezett Sanghaji Nemzetközi Televíziós fesztivált szintén rövidebb formában, augusztus 3. és 7. között tartják meg.



A kínai állami filmhivatal a héten "alacsony kockázatúnak" minősített térségben július 20-tól engedélyezte a mozik megnyitását.