Ismét fogadja a látogatókat az Országház

Keddtől ismét várja a látogatókat az Országház, megnyílnak az Országgyűlési Múzeum beltéri és kültéri kiállításai, július 23-tól pedig folytatódik a Tér- Zene koncertsorozat a Kossuth téren. 2020.07.07 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sédy Anna, a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság Országgyűlés Hivatalának kulturális szakreferense az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta: keddtől megtekinthetőek az Országgyűlési Múzeum állandó kiállításai is, A magyar törvényhozás ezer éve című tárlat, az In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás, valamint a Kőtár.



Hozzátette: a fővárosba látogató turisták mellett az Országgyűlés Hivatala idén a nyári táborozókat is invitálja, hogy előzetes bejelentkezés után díjmentesen tegyenek látogatást az Országházban.



Sédy Anna felidézte, hogy a járványhelyzet ideje alatt virtuálisan lehetett bejárni az épületet, ez a program nagyon népszerű volt, a Munkácsy termet például több mint 6 ezren tekintették meg az elmúlt szűk egy hónap alatt.



Elmondta, hogy a látogatók a parlament.hu oldalon tájékozódhatnak a látogatás részleteiről. Összegzése szerint tavaly több mint 700 ezer látogató tekintette meg az épületet.



Beszélt arról is, hogy a Kossuth téren idén is megrendezik a Tér-Zene programsorozatot, amelynek keretében július 23-tól szeptemberig, minden csütörtökön délután ingyenes könnyű- és komolyzenei koncertekkel várják a közönséget.