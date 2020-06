Gyász

Meghalt Charles Webb, a Diploma előtt írója

Meghalt 81 éves korában Charles Webb amerikai regényíró, akinek leghíresebb műve alapján készült a Diploma előtt című film - írta a deadline.com hollywoodi filmes portál a hétvégén.



Az író június 16-án hunyt el az angliai Eastbourne-ban vérképzőszervi betegségben - közölte barátja, Jack Malvern újságíró.



A Diploma előtt (The Graduate) című regény 1963-ban jelent meg, négy évvel később Dustin Hoffman főszereplésével adaptálta filmre Mike Nichols.



A könyv és a film Benjamin Braddock történetét meséli el, aki viszonyba keveredik apja üzleti partnerének feleségével. A rendező Oscar-díjat kapott a filmért, amely megismertette a világgal Dustin Hoffmant, Webbnek viszont mindössze 20 ezer dollárt jogdíjjal kellett beérnie.



Webb szerint a történet saját tapasztalatain alapul, melyeket diplomaszerzés után Los Angelesbe költözve szerzett, noha a könyv nem tekinthető önéletrajznak.



Későbbi művei közül a The Marriage of a Young Stockbroker és a New Cardiff volt jelentősebb, az utóbbi alapján 2003-ban Hope Springs címmel romantikus film készült.



Webbet nem érdekelték az anyagi javak, bevételei nagy részét eladományozta. Partnerével, Eve Rudd-dal két gyerekük született. Éveken át éltek lakókocsiban, a gyerekeket otthon tanították. New Jersey-ben nudista kempingjük volt. Rudd tavaly halt meg.



Az író 2007-ben jelentette meg a Diploma előtt folytatását Home School címmel, állítása szerint nagyrészt a pénz miatt írta meg.