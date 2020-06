Gyász

Meghalt Carlos Ruiz Zafón

Életének 55. évében, két és fél éve tartó betegség után elhunyt Carlos Ruiz Zafón, napjaink nemzetközi irodalmának egyik legelismertebb szerzője - adta hírül a többek közt A szél árnyékát is megjelentető Európa Kiadó. Cervantes után világszerte a második legolvasottabb spanyol író, műveit több mint ötven nyelvre fordították le.



Carlos Ruiz Zafón Barcelonában született, 1964. szeptember 25-én. A Gaudí által tervezett Sagrada Família árnyékában nőtt fel. A Sarriái Jezsuita iskolába járt: az intézménynek egy, vörös téglából épült, tornyokkal és titkos járatokkal ellátott gótikus kastély adott helyet, amely az író vallomása alapján felkorbácsolta a fantáziáját, és arra ösztönözte, hogy rejtélyes történetek írjon, amelyekkel már 10 évesen osztálytársait szórakoztatta.



Az iskolák befejezése után először egy barcelonai reklámügynökségnél dolgozott, de már 1994-ben Los Angelesbe költözött, és minden idejét az írásnak szentelte.



A regényírás mellett forgatókönyvíróként és az El País, valamint a La Vanguardia című spanyol napilapoknak dolgozott.



Az 1990-es években ifjúsági prózával próbálkozott: 1993-ban jelent meg első regénye, az El príncipe de la niebla (A köd hercege), amiért megkapta az Edebé irodalmi díjat az ifjúsági irodalom kategóriában, majd további három ifjúsági olvasmányt adott ki (El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre, és a Marina).



2001-ben jelentette meg első, felnőtteknek szóló regényét La sombra del viento címmel (A szél árnyéka).



A regény kiadásakor nem keltett nagy érdeklődést, de aztán rövid időn belül a spanyol bestseller-listák élére került, majd hatalmas nemzetközi sikert aratott: a könyvet több mint negyven nyelvre fordították le.



A The Sunday Times ezt írta róla: „Az a ritka regény, amelynek egyszerre briliáns a története, és nagyszerűen van megírva”; a Le Figaro így emlegette: „Az év legjobb könyve. Művelt, de mindenki számára elérhető”; a The New York Times még tovább ment: „García Márquez, Umberto Eco és Jorge Luis Borges találkozása egy újszerű és elsöprő varázslatban”.



A La Vanguardia a könyvet 2002-ben az év könyvének jelölte. A regényt később trilógiává bővítette, El cementerio de los libros olvidados (Az elfeledett könyvek temetője) néven. Az El juego del ángel (Angyali játszma) 2008-ban, az El prisionero del cielo (A mennyország fogságában) 2011-ben jelent meg.



Zafón nem pusztán kiemelkedő író, hanem tehetséges zenész is volt.