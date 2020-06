Kultúra

A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat

A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, a járványhelyzetre való tekintettel az intézmény tereiben a saját maszk viselése kötelező és a bejáratnál kézfertőtlenítő automaták biztosítják a fertőtlenítést - közölte a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) pénteken az MTI-vel.



A MNM az állandó kiállítások mellett a járvány előtt épphogy megnyitott Közös Időnk '89-90 című közösségi kiállítását is látogathatóvá teszi. A tervekkel ellentétben a Clara - Rotschild Klára - divatkirálynő a vasfüggöny mögött című időszaki kiállítás technikai okok miatt egyelőre még zárva tart. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum június 23-tól várja az érdeklődőket - olvasható a közleményben.



Mint írják, a kiállítások megtekintése előzetes regisztrációval lehetséges 10 órától 18 óráig 4 idősávban. A múzeum elsősorban online jegyvásárlásra biztatja a látogatókat a Jegymester felületén. Az épületben a 2 órás idősávokban 250 látogató tartózkodhat. Előzetes jegyvétellel 200 fő érkezhet, de az intézmény azokra is gondol, akik korábban nem regisztráltak. Az idősávokon belül maximum 50 fő a pénztárban, bankkártyával történő fizetés után szintén beléphet. Amennyiben a múzeumban egyidőben jelenlévő látogatók száma eléri a 250 főt, az ezen felül érkező látogatóknak a következő idősávig várakozniuk kell.



A megújult Múzeumkertben szombattól minden szombat és vasárnap egy vezetett kerti sétán vehetnek részt az érdeklődők. Öt héten keresztül, június 29-i indulással tábort szerveznek, amelyekben minden turnus más történeti kort érint majd. A Magyar Nemzeti Múzeum köszönetet mond annak a több tízezer lelkes érdeklődőnek, akik a 3 hónapos zárva tartás alatt végig aktívan követték a múzeum online felületeit, ezek az oldalak továbbra is frissülő tartalmakkal várnak mindenkit - áll az összegzésben.