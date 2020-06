Koronavírus-járvány

Hamarosan teljes kapacitásra kapcsolhat a magyarországi filmipar

A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések feloldásával elkezdődtek a nemzetközi bérmunkák előkészületei, és hamarosan ismét teljes kapacitásra kapcsolhat a magyarországi filmipar - mondta a Világgazdaságnak Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosa.



Hozzátette, hogy Magyarország nem léptetett életbe forgatási tilalmat a veszélyhelyzet alatt, így például a Hosszú Katinkáról készülő nagyszabású portréfilm munkálatai szigorú egészségvédelmi intézkedések mellett folytatódhattak. Ugyanakkor a korlátozások miatt több produkció munkálatai is megcsúsztak.



A Nemzeti Filmintézetben (NFI) a lap érdeklődésére elmondták: egyetlen film készítése sem hiúsult meg, mert még márciusban átütemezték a folyamatban lévő gyártások finanszírozását. Az NFI támogatásával készülő alkotások közül mindössze az Átjáróház forgatását kellett megszakítani, de hétfőtől az is folytatódik. Tíz állami támogatással megvalósuló mozifilmnél későbbre halasztották a forgatás kezdetét, 16 mozifilm van utómunkálati fázisában, ezek befejezését és bemutatását idén és 2021 elejére tervezik az alkotók és a forgalmazók.



A közvetlen magyarországi filmgyártási költések volumene 2016 óta minden évben meghaladja a 100 milliárd forintot, aminek jelentős része a külföldi bérmunka. A magyar filmipar a kapcsolódó területekkel együtt mintegy húszezer embert foglalkoztat.



Az, hogy a járvány mekkora kiesést okozott a szegmensben, elsősorban azon múlik, hogy mikor folytatódnak a félbehagyott külföldi produkciók, ami a beutazási korlátozások feloldásának függvénye - írta a Világgazdaság, hozzátéve, hogy miután már leszerződtek a magyar partnerekkel, ezért amint lehet, minden bizonnyal folytatni fogják a forgatásokat. Magyarországon készül például a Halo című Showtime-sorozat, a Terra Vision című Netflix-sorozat, a Dűne, a Nightingale és a Birds of Paradise című mozifilm.