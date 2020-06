Koronavírus-járvány

Megint változott az új Bond-film bemutatásának ideje

Megint változott az új James Bond-film bemutatásának ideje, most öt nappal előbbre hozták. Számos más nagy költségvetésű amerikai film debütálásának dátuma is módosult.



A Variety című filmes lap számolt be arról, hogy a Nincs idő meghalni bemutatójának napja Észak-Amerikában november 20-án lesz, ezt a film hivatalos Twitter-oldalán fedezték fel.



Eddig kétszer változott a bemutatás napja: eredetileg április 10-án láthatták volna a mozinézők, de a világjárvány miatt november 25-re halasztották, ez került most öt nappal korábbra.



A Bond-filmet így egyszerre kezdik vetíteni a Pixar Lelki ismeretek című produkciójával az amerikai hálaadásnap előtti hétvégén, amikor rendszerint kiemelkedő a mozik látogatottsága.



A Lelki ismereteket június 19-én mutatták volna be, de még tavasszal kijelölték az első vetítés új őszi dátumát, november 20-át.



A Bond-filmet azt követően hozták váratlanul előbbre, hogy a Warner Bros. stúdió péntek éjjel két héttel későbbre, július 31-re tolta Chistopher Nolan új akcióthrillere, a Tenet bemutatását. A DC képregényfilmje, a Wonder Woman 1984 debütálása augusztus 14-rol október 2-ra, a negyedik Mátrix-film 2022. április elsejére csúszott.