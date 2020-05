Kultúra

Velekei László lesz július 1-től a Győri Balett új igazgatója

Velekei László jelenlegi művészeti vezető lesz július 1-től a Győri Balett új igazgatója, miután a társulatot 29 éve vezető Kiss János megbízatása lejár és nem pályázott újra a pozícióra. Az új igazgató megbízólevelét szerdán adta át Győr polgármestere.



Velekei László elmondta, hogy pályázatának mottója a tradíció és innováció volt, mert a társulatnak az elmúlt negyven évben szerzett értékeit szeretné felhasználni abban a megújulásban, amelyet a kor megkíván.



A jövőben szeretnék a fiatalokat hangsúlyosabban megszólítani, a marketingstartégiával pedig aktívabb közönséget szeretnének kialakítani - tette hozzá.



Felidézte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma tavaly decemberben írt ki pályázatot az igazgatói posztra, amelyre januárban adta be szakmai munkáját, egyedüli pályázóként. A szakmai meghallgatás után már csak arra vártak, hogy a márciusi győri közgyűlés is elfogadja a szakmai grémium döntését. Az koronavírus-járvány miatt azonban ez elmaradt, ezért kérték meg a polgármestert, hogy még az évad vége előtt fogadja el a testület döntését.



Kiss János emlékeztetett arra, hogy már öt évvel ezelőtt elhatározta, nem adja be pályázatát 2020-ban, mert Velekei Lászlót szeretné igazgatónak. Az elmúlt öt évben erre készültek mind a ketten - fogalmazott.



A következő egy évben marad a társulatnál, segíti az új igazgató munkáját és szervezi a Magyar Táncfesztivált. "Mi egy család vagyunk, csak már nem én leszek a családfő" - mondta, hozzátéve, hogy eddig is az élete volt a Győri Balett és ez nem fog megváltozni.



A városnak szüksége van a folytonosságra és ezt Velekei László tudja biztosítani, támogatja őt Kiss János mellett az egész társulat is - hangsúlyozta Dézsi Csaba András polgármester. Fantasztikusnak nevezte, hogy Kiss János nem csak kinevelte az új igazgatót, hanem segíti a munkáját a jövőben is.



Hangoztatta, hogy Kiss János példa lehet mindenkinek, mert azzal a döntésével, hogy nem pályázik újra az igazgatói posztért, nem a saját szakmai pályafutását tette előtérbe, hanem a társulat sorsát. Kevés ilyen példa van előttünk - fogalmazott.



A Győri Balett tavaly ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját. Kiss János alapító tagja volt a társulatnak, 1991 szeptembere óta vezetője is. Velekei László Markó Iván és Kiss János után a harmadik igazgatója lesz a társulatnak.