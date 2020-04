Kult

Johnny Depp és a rockgitáros Jeff Beck közös albumon dolgozik

A filmsztár Johnny Depp arra biztatja az otthoni karanténban élő rajongóit, hogy ne hagyják magukat, legyenek kreatívok, alkossanak valamit, ahogy ő is teszi: most éppen egy közös albumon dolgozik Jeff Beck rockgitárossal.



A The Guardian cikke szerint a hollywoodi sztár és 75 éves zenész kollégája az új lemezről szóló bejelentéssel egyidejűleg az Isolation című John Lennon szám feldolgozását is közzétette. Beck úgy fogalmazott, hogy a mostani nehéz napokban, és a valóságos elszigeteltségben, amiben az emberek élnek, itt volt az ideje a klasszikus Lennon-szám feldolgozásának.



Depp a közelmúltban csatlakozott az Instagramhoz, és pillanatok alatt csaknem kétmilliós követőtábora lett.



A sztár bejegyzésében arra biztatott mindenkit, hogy ne adják át magukat "a karantén pokoli monotóniájának", hanem legyenek kreatívok a válság idején is. "Alkossatok valamit, amivel magatoknak vagy másoknak használtok a jövőben. Csináljatok bármit, amiről úgy gondoljátok, hogy feldobhatja valaki napját. Rajzoljatok, olvassatok, fessetek, tanuljatok, készítsetek filmet a telefonotokkal, játsszatok egy hangszeren, amin tudtok, és ha nem, hát tanuljatok meg" - üzente Depp.



A színész már korábban is foglalkozott zenével, 2015-ben alapította a Hollywood Vampires rockegyüttest Alice Cooper és az Aerosmith gitárosa, Joe Perry társaságában.



Depp legutóbbi filmje, a Waiting for the Barbarians, amely J. M. Coetzee regényéből készült Mark Rylance és Robert Pattinson közreműködésével, a tavaly őszi fesztiválszezonban mutatkozott be világszerte, de mozikba még nem került. Minamata című drámájának premierje pedig, amelyben Bill Nighyval szerepel együtt, idén ősszel lenne. Közben a Legendás állatok és megfigyelésük című film 3. epizódjának forgatását, amelyben szintén dolgozott volna, el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt.