Pest megye felfedezésére invitál egy új kiadvány

Pest megye 20 építészeti és természeti kincsét mutatja be a Pest megyei értékeink, barangolások a Börzsönytől a Tápió mentéig című új kiadvány.

A kötet egy olyan sorozat második darabja, amely Pest megye természeti, építészeti, kulturális értékeiből válogat - mondta el Ambrus András, a könyvet kiadó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófőnöke.



Tájékoztatása szerint a bemutatott 20 érték egyfajta keresztmetszet, amely lefedi az egész régiót és megmutatja a megye táji, történeti, kulturális sokszínűségét. Vannak közöttük olyan értékek, amelyek országosan ismertek, például a Gödöllői Királyi Kastély, a zsámbéki középkori templomrom vagy a mogyoródi Hungaroring. Emellett olyanok is szerepelnek a kiadványban, amelyekre talán kevesebb figyelem jutott, például a tápiószelei Blaskovich Múzeum, a különleges formájú Csergezán Pál-kilátó, a ráckevei szerb templom vagy a márianosztrai Kopasz-hegy.



Ezek megismerésére olyan tematikus túrákat, kirándulásokat is lehet majd szervezni, amelyeken egyszerre fedezhető fel például Hévízgyörk és Gödöllő, Szob és Márianosztra vagy Biatorbágy, Páty és Zsámbék, de Budajenő és a Nagy-Kopasz sem esik messze egymástól. Hosszabb időt érdemes szánni a híres ceglédi református nagytemplom vagy a kisoroszi szigetorr esetleg a gödi Duna-part felkeresésére - tette hozzá.



A megyei értéktár 2013 óta gyűjti a kiemelkedő szellemi, anyagi, természeti, közösségi értékeket. Jelenleg a megye 74 településéről 235 érték szerepel az értéktárban. Különlegességük, a magyar nemzeti kultúrában és Pest megye életében betöltött szerepük indokolttá teszi, hogy nemcsak szakmai körök, hanem a széles nyilvánosság számára is ismertté, ismertebbé váljanak. A kiadvány letölthető a megye honlapjáról - tette hozzá Ambrus András.