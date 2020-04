Koronavírus

Virtuálisan bejárható a Szépművészeti Múzeum magyar barokk tárlata

Újabb tartalommal bővült a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartó Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria virtuális kínálata. 2020.04.24 00:30 MTI

Újabb tartalommal bővült a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartó Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria virtuális kínálata: a Változatok a realizmusra - Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítást követően már a magyarországi barokk művészetet bemutató virtuális tárlat is bejárható a Szépművészeti honlapjáról.



A Közgyűjteményi Digitális Stratégia jóvoltából megvalósult virtuális kiállításon a magyarországi barokk számos izgalmas alkotása és művésze ismerhető meg a 1600-as évek elejétől a 18. század végéig, összesen csaknem 30 műtárgy részletes bemutatásával - közölte az MTI-vel csütörtökön a Szépművészeti Múzeum.



A tárlat célja, hogy a tanulásban is segítséget nyújtson, ezért a felületen, külön fülre kattintva, bővebb oktatási tartalmakat is kínál. Ezek a tartalmak elsősorban a 9-12. osztályos tanulóknak szólnak a Nemzeti Alaptantervvel összehangoltan, a vizuális kultúra, a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom órákhoz kapcsolódóan.



Mint a közlemény emlékeztet, a múzeum kényszerű bezárása óta folyamatosan bővíti és teszi közzé digitális tartalmait honlapján és közösségimédia-csatornáin, hogy minél szélesebb körben tegye elérhetővé és ismertté gyűjteményét. Az intézmény kiállítási kalauzaira, játékaira, útvonaltippjeire, múzeumpedagógiai segédanyaira minden héten több mint 150 ezer egyedi felhasználó kíváncsi.



Rövidesen elérhető lesz a Magyar Nemzeti Galéria 1800 utáni nemzetközi gyűjteményének virtuális kiállítása és a nemzeti összetartozás napjára készül a Magyar Tájak című, több mint 40 műalkotást bemutató, szintén virtuális tárlat is - közölte a Szépművészeti Múzeum.